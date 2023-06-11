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В трех населенных пунктах Херсонской области восстановили связь - РИА Новости, 11.06.2023
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23:21 11.06.2023 (обновлено: 23:50 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/svyaz-1877574726.html
В трех населенных пунктах Херсонской области восстановили связь
В трех населенных пунктах Херсонской области восстановили связь - РИА Новости, 11.06.2023
В трех населенных пунктах Херсонской области восстановили связь
В затопленных после разрушения Каховской ГЭС Голой Пристани, а также Старой и Новой Збурьевке в Херсонской области восстановили связь, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T23:21
2023-06-11T23:50
херсонская область
россия
киев
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В затопленных после разрушения Каховской ГЭС Голой Пристани, а также Старой и Новой Збурьевке в Херсонской области восстановили связь, сообщили в телеграм-канале Минцифры региона. "Несмотря на сложности, связанные с затоплением и перманентными обстрелами, Минцифры Херсонской области вместе со специалистами сотовых операторов "+7 Телеком" и "Мир Телеком" сегодня, 11 июня, восстановили связь в Голой Пристани, Старой и Новой Збурьевке", — подчеркнули в ведомстве.Как отмечается, совместно с операторами министерство продолжает налаживать связь в самых сложных районах области. Речь идет в том числе о тех территориях, где нет стабильного электропитания. В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
херсонская область
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херсонская область , россия, киев, владимир леонтьев (новая каховка), владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс
Херсонская область , Россия, Киев, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС
В трех населенных пунктах Херсонской области восстановили связь

В Голой Пристани, Старой и Новой Збурьевке Херсонской области восстановили связь

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСитуация в городе Голая Пристань
Ситуация в городе Голая Пристань - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Ситуация в городе Голая Пристань
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В затопленных после разрушения Каховской ГЭС Голой Пристани, а также Старой и Новой Збурьевке в Херсонской области восстановили связь, сообщили в телеграм-канале Минцифры региона.
"Несмотря на сложности, связанные с затоплением и перманентными обстрелами, Минцифры Херсонской области вместе со специалистами сотовых операторов "+7 Телеком" и "Мир Телеком" сегодня, 11 июня, восстановили связь в Голой Пристани, Старой и Новой Збурьевке", — подчеркнули в ведомстве.
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Как отмечается, совместно с операторами министерство продолжает налаживать связь в самых сложных районах области. Речь идет в том числе о тех территориях, где нет стабильного электропитания.
В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.
Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Херсонская областьРоссияКиевВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Владимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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