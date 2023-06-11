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В трех населенных пунктах Херсонской области восстановили связь

В трех населенных пунктах Херсонской области восстановили связь - РИА Новости, 11.06.2023

В трех населенных пунктах Херсонской области восстановили связь

В затопленных после разрушения Каховской ГЭС Голой Пристани, а также Старой и Новой Збурьевке в Херсонской области восстановили связь, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T23:21

2023-06-11T23:21

2023-06-11T23:50

херсонская область

россия

киев

владимир леонтьев (новая каховка)

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В затопленных после разрушения Каховской ГЭС Голой Пристани, а также Старой и Новой Збурьевке в Херсонской области восстановили связь, сообщили в телеграм-канале Минцифры региона. "Несмотря на сложности, связанные с затоплением и перманентными обстрелами, Минцифры Херсонской области вместе со специалистами сотовых операторов "+7 Телеком" и "Мир Телеком" сегодня, 11 июня, восстановили связь в Голой Пристани, Старой и Новой Збурьевке", — подчеркнули в ведомстве.Как отмечается, совместно с операторами министерство продолжает налаживать связь в самых сложных районах области. Речь идет в том числе о тех территориях, где нет стабильного электропитания. В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

херсонская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , россия, киев, владимир леонтьев (новая каховка), владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс