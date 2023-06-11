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В результате стрельбы в Стокгольме погиб подросток - РИА Новости, 11.06.2023
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06:51 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/strelba-1877463010.html
В результате стрельбы в Стокгольме погиб подросток
В результате стрельбы в Стокгольме погиб подросток - РИА Новости, 11.06.2023
В результате стрельбы в Стокгольме погиб подросток
Стрельба произошла в столице Швеции Стокгольме, 15-летний мальчик погиб, еще три человека пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T06:51
2023-06-11T06:51
стокгольм (город)
швеция
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в столице Швеции Стокгольме, 15-летний мальчик погиб, еще три человека пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. По данным агентства, стрельба произошла на площади на юге Стокгольма в субботу вечером. Как отмечает Франс Пресс, подросток скончался от полученных ранений, остальные пострадавшие госпитализированы. "Человек, погибший на месте происшествия, - 15-летний мальчик", - сообщила агентству пресс-секретарь стокгольмской полиции Тове Хагг. Отмечается, что пострадавшие - еще один 15-летний мальчик, мужчина и женщина в возрасте от 45 до 65 лет. Согласно агентству, полиция также арестовала двух мужчин после автомобильной погони к югу от Стокгольма менее чем через час после стрельбы.
https://ria.ru/20230607/strelba-1876616089.html
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стокгольм (город), швеция, в мире
Стокгольм (город), Швеция, В мире
В результате стрельбы в Стокгольме погиб подросток

AFP: в результате стрельбы в Стокгольме погиб 15-летний мальчик, еще три человека ранены

© AFP 2023 / TT news agency/ Janerik HenricssonВооруженные сотрудники полиции в центре Стокгольма, Швеция
Вооруженные сотрудники полиции в центре Стокгольма, Швеция - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AFP 2023 / TT news agency/ Janerik Henricsson
Вооруженные сотрудники полиции в центре Стокгольма, Швеция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в столице Швеции Стокгольме, 15-летний мальчик погиб, еще три человека пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.
По данным агентства, стрельба произошла на площади на юге Стокгольма в субботу вечером. Как отмечает Франс Пресс, подросток скончался от полученных ранений, остальные пострадавшие госпитализированы.
"Человек, погибший на месте происшествия, - 15-летний мальчик", - сообщила агентству пресс-секретарь стокгольмской полиции Тове Хагг.
Отмечается, что пострадавшие - еще один 15-летний мальчик, мужчина и женщина в возрасте от 45 до 65 лет. Согласно агентству, полиция также арестовала двух мужчин после автомобильной погони к югу от Стокгольма менее чем через час после стрельбы.
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