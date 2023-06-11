https://ria.ru/20230611/strelba-1877463010.html

В результате стрельбы в Стокгольме погиб подросток

В результате стрельбы в Стокгольме погиб подросток - РИА Новости, 11.06.2023

В результате стрельбы в Стокгольме погиб подросток

Стрельба произошла в столице Швеции Стокгольме, 15-летний мальчик погиб, еще три человека пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T06:51

2023-06-11T06:51

2023-06-11T06:51

стокгольм (город)

швеция

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в столице Швеции Стокгольме, 15-летний мальчик погиб, еще три человека пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. По данным агентства, стрельба произошла на площади на юге Стокгольма в субботу вечером. Как отмечает Франс Пресс, подросток скончался от полученных ранений, остальные пострадавшие госпитализированы. "Человек, погибший на месте происшествия, - 15-летний мальчик", - сообщила агентству пресс-секретарь стокгольмской полиции Тове Хагг. Отмечается, что пострадавшие - еще один 15-летний мальчик, мужчина и женщина в возрасте от 45 до 65 лет. Согласно агентству, полиция также арестовала двух мужчин после автомобильной погони к югу от Стокгольма менее чем через час после стрельбы.

https://ria.ru/20230607/strelba-1876616089.html

стокгольм (город)

швеция

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стокгольм (город), швеция, в мире