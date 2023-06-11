https://ria.ru/20230611/strelba-1877463010.html
В результате стрельбы в Стокгольме погиб подросток
В результате стрельбы в Стокгольме погиб подросток - РИА Новости, 11.06.2023
В результате стрельбы в Стокгольме погиб подросток
Стрельба произошла в столице Швеции Стокгольме, 15-летний мальчик погиб, еще три человека пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T06:51
2023-06-11T06:51
2023-06-11T06:51
стокгольм (город)
швеция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142023/44/1420234453_0:204:2393:1550_1920x0_80_0_0_17f6d5ea605cb550b0789fb0f8e84fd1.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в столице Швеции Стокгольме, 15-летний мальчик погиб, еще три человека пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. По данным агентства, стрельба произошла на площади на юге Стокгольма в субботу вечером. Как отмечает Франс Пресс, подросток скончался от полученных ранений, остальные пострадавшие госпитализированы. "Человек, погибший на месте происшествия, - 15-летний мальчик", - сообщила агентству пресс-секретарь стокгольмской полиции Тове Хагг. Отмечается, что пострадавшие - еще один 15-летний мальчик, мужчина и женщина в возрасте от 45 до 65 лет. Согласно агентству, полиция также арестовала двух мужчин после автомобильной погони к югу от Стокгольма менее чем через час после стрельбы.
https://ria.ru/20230607/strelba-1876616089.html
стокгольм (город)
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142023/44/1420234453_0:0:2393:1796_1920x0_80_0_0_486f3e76ca5816dee627b6b1931758a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стокгольм (город), швеция, в мире
Стокгольм (город), Швеция, В мире
В результате стрельбы в Стокгольме погиб подросток
AFP: в результате стрельбы в Стокгольме погиб 15-летний мальчик, еще три человека ранены
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Стрельба произошла в столице Швеции Стокгольме, 15-летний мальчик погиб, еще три человека пострадали, передает
агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.
По данным агентства, стрельба произошла на площади на юге Стокгольма в субботу вечером. Как отмечает Франс Пресс, подросток скончался от полученных ранений, остальные пострадавшие госпитализированы.
"Человек, погибший на месте происшествия, - 15-летний мальчик", - сообщила агентству пресс-секретарь стокгольмской полиции Тове Хагг.
Отмечается, что пострадавшие - еще один 15-летний мальчик, мужчина и женщина в возрасте от 45 до 65 лет. Согласно агентству, полиция также арестовала двух мужчин после автомобильной погони к югу от Стокгольма менее чем через час после стрельбы.
При стрельбе в Виргинии погибли два человека