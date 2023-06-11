https://ria.ru/20230611/sterdzhen-1877565123.html

Полиция освободила экс-первого министра Шотландии Стерджен

Полиция освободила экс-первого министра Шотландии Стерджен - РИА Новости, 11.06.2023

Полиция освободила экс-первого министра Шотландии Стерджен

Полиция Шотландии освободила бывшего первого министра региона Николу Стерджен, которую ранее задержали в связи с расследованием по делу о финансировании... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T20:59

2023-06-11T20:59

2023-06-11T20:59

в мире

шотландия

никола стерджен

шотландская национальная партия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полиция Шотландии освободила бывшего первого министра региона Николу Стерджен, которую ранее задержали в связи с расследованием по делу о финансировании Шотландской национальной партии (ШНП), без предъявления обвинений, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию. В воскресенье телеканал сообщал, что полиция Шотландии задержала Стерджен в связи с расследованием по делу о финансировании Шотландской национальной партии (ШНП). "Женщина 52 лет, которая была задержана в воскресенье 11 июня, в качестве подозреваемой в связи с продолжающимся расследованием финансирования и финансов Шотландской национальной партии, была освобождена без предъявления обвинений в ожидании дальнейшего расследования", - говорится в заявлении полиции Шотландии. В апреле газета Times сообщала, что ряд членов Шотландской национальной партии считает "неизбежным" задержание бывшего первого министра Николы Стерджен в рамках расследования по делу о финансировании партии. Также в апреле телеканал Sky News сообщал, что полиция Шотландии задержала казначея ШНП Колина Битти по делу о финансировании партии. Ранее полиция задержала Питера Мюррелла, мужа бывшего первого министра Шотландии Николы Стерджен, в связи с расследованием по делу о финансировании ШНП, исполнительным директором которой он ранее являлся. Мюррелла также обвиняют в том, что беспроцентный займ в размере более 100 тысяч фунтов, который он предоставил ШНП для помощи с "денежным потоком", не был задекларирован. Позднее полиция отпустила мужа Стерджен. Газета Telegraph ранее сообщала, что полиция Шотландии конфисковала дом на колесах стоимостью около 110 тысяч фунтов стерлингов у свекрови бывшего первого министра региона Николы Стерджен. Никола Стерджен 15 февраля объявила об уходе в отставку после восьми лет в должности первого министра Шотландии. По итогам голосования новым лидером Шотландской национальной партии стал министр здравоохранения Хамза Юсуф.

https://ria.ru/20221226/transgendery-1841246431.html

https://ria.ru/20230502/velikobritaniya-1869005540.html

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в мире, шотландия, никола стерджен, шотландская национальная партия