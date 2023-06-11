https://ria.ru/20230611/stambul-1877482995.html
На западе Стамбула почти сутки не могут потушить пожар
На западе Стамбула почти сутки не могут потушить пожар - РИА Новости, 11.06.2023
На западе Стамбула почти сутки не могут потушить пожар
Сильный пожар не удается потушить уже более 18 часов на фабрике на западе Стамбула, сообщает телеканал TGRT. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T10:25
2023-06-11T10:25
2023-06-11T10:25
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СТАМБУЛ, 11 июн - РИА Новости. Сильный пожар не удается потушить уже более 18 часов на фабрике на западе Стамбула, сообщает телеканал TGRT. Столбы дыма были видны в субботу с расположенного в соседнем районе стадиона имени Ататюрка, где в субботу состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Пожар охватил верхний этаж шестиэтажной фабрики в промышленной зоне Икителли неподалеку от стадиона. В здании площадью около тысячи квадратных метров по неустановленной пока причине загорелись пластиковая и бумажная продукция. Восемь сотрудников-иностранцев оказались в западне из-за пожара, но пожарным удалось их спасти в субботу. В результате пожара обрушилась часть здания, огонь охватил уже как минимум четыре этажа из шести.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция
На западе Стамбула почти сутки не могут потушить пожар
Пожар на фабрике на западе Стамбула не удается потушить уже более 18 часов
СТАМБУЛ, 11 июн - РИА Новости.
Сильный пожар не удается потушить уже более 18 часов на фабрике на западе Стамбула, сообщает телеканал TGRT
.
Столбы дыма были видны в субботу с расположенного в соседнем районе стадиона имени Ататюрка, где в субботу состоялся финальный матч Лиги чемпионов.
Пожар охватил верхний этаж шестиэтажной фабрики в промышленной зоне Икителли неподалеку от стадиона. В здании площадью около тысячи квадратных метров по неустановленной пока причине загорелись пластиковая и бумажная продукция.
Восемь сотрудников-иностранцев оказались в западне из-за пожара, но пожарным удалось их спасти в субботу.
В результате пожара обрушилась часть здания, огонь охватил уже как минимум четыре этажа из шести.
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