https://ria.ru/20230611/stambul-1877482995.html

На западе Стамбула почти сутки не могут потушить пожар

На западе Стамбула почти сутки не могут потушить пожар - РИА Новости, 11.06.2023

На западе Стамбула почти сутки не могут потушить пожар

Сильный пожар не удается потушить уже более 18 часов на фабрике на западе Стамбула, сообщает телеканал TGRT. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T10:25

2023-06-11T10:25

2023-06-11T10:25

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СТАМБУЛ, 11 июн - РИА Новости. Сильный пожар не удается потушить уже более 18 часов на фабрике на западе Стамбула, сообщает телеканал TGRT. Столбы дыма были видны в субботу с расположенного в соседнем районе стадиона имени Ататюрка, где в субботу состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Пожар охватил верхний этаж шестиэтажной фабрики в промышленной зоне Икителли неподалеку от стадиона. В здании площадью около тысячи квадратных метров по неустановленной пока причине загорелись пластиковая и бумажная продукция. Восемь сотрудников-иностранцев оказались в западне из-за пожара, но пожарным удалось их спасти в субботу. В результате пожара обрушилась часть здания, огонь охватил уже как минимум четыре этажа из шести.

https://ria.ru/20230610/zavod-1877373057.html

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, турция