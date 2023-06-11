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Большинство населения мира поддерживает спецоперацию России, заявил Херш - РИА Новости, 11.06.2023
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22:45 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877573142.html
Большинство населения мира поддерживает спецоперацию России, заявил Херш
Большинство населения мира поддерживает спецоперацию России, заявил Херш - РИА Новости, 11.06.2023
Большинство населения мира поддерживает спецоперацию России, заявил Херш
Большая часть населения мира поддерживает спецоперацию РФ на Украине, тогда как США, напротив, утратили доверие к себе, заявил в воскресенье прославленный... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T22:45
2023-06-11T22:45
в мире
россия
украина
сеймур херш
джордж гэллоуэй
вооруженные силы украины
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Большая часть населения мира поддерживает спецоперацию РФ на Украине, тогда как США, напротив, утратили доверие к себе, заявил в воскресенье прославленный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Значительно больше, чем половины населения Земли поддерживают Россию в ее войне", - сказал Херш в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, комментируя стартовавшее наступление ВСУ. По его словам, на фоне введенных с началом СВО санкций "дела в России обстоят не столь хорошо, как прежде". "Однако представление о том, что она пребывает в отчаянии, попросту неверно", - подчеркнул известный репортер. Он выразил уверенность, что США, напротив, "утратили доверие к себе в мире". В качестве примера Херш упомянул дипломатическое сближение Саудовской Аравии и Ирана, которое, по его словам, уже само по себе сигнализирует о значительных изменениях. "Это, по моему мнению, произошло из-за Украины. Саудовская Аравия, к слову, продает четверть своего объема нефти Китаю. Саудовцы немедленно отреагировали, сократив добычу нефти, а Иран в ответ на это повлиял на хуситов, на которых у них имеется сильное влияние в Йемене. В результате мы получили сделку, которой сами никогда не могли получить. Таким образом, нас вытесняют", - признал Херш. В том же интервью Херш предупредил, что начавшееся контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США в лице администрации Джо Байдена и блока НАТО.
https://ria.ru/20230609/ssha-1877309927.html
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в мире, россия, украина, сеймур херш, джордж гэллоуэй, вооруженные силы украины, сша, джо байден, нато
В мире, Россия, Украина, Сеймур Херш, Джордж Гэллоуэй, Вооруженные силы Украины, США, Джо Байден, НАТО
Большинство населения мира поддерживает спецоперацию России, заявил Херш

Журналист Херш заявил, что большинство населения мира поддерживает российскую спецоперацию

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Большая часть населения мира поддерживает спецоперацию РФ на Украине, тогда как США, напротив, утратили доверие к себе, заявил в воскресенье прославленный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Значительно больше, чем половины населения Земли поддерживают Россию в ее войне", - сказал Херш в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, комментируя стартовавшее наступление ВСУ.
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По его словам, на фоне введенных с началом СВО санкций "дела в России обстоят не столь хорошо, как прежде". "Однако представление о том, что она пребывает в отчаянии, попросту неверно", - подчеркнул известный репортер.
Он выразил уверенность, что США, напротив, "утратили доверие к себе в мире". В качестве примера Херш упомянул дипломатическое сближение Саудовской Аравии и Ирана, которое, по его словам, уже само по себе сигнализирует о значительных изменениях.
"Это, по моему мнению, произошло из-за Украины. Саудовская Аравия, к слову, продает четверть своего объема нефти Китаю. Саудовцы немедленно отреагировали, сократив добычу нефти, а Иран в ответ на это повлиял на хуситов, на которых у них имеется сильное влияние в Йемене. В результате мы получили сделку, которой сами никогда не могли получить. Таким образом, нас вытесняют", - признал Херш.
В том же интервью Херш предупредил, что начавшееся контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США в лице администрации Джо Байдена и блока НАТО.
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В миреРоссияУкраинаСеймур ХершДжордж ГэллоуэйВооруженные силы УкраиныСШАДжо БайденНАТО
 
 
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