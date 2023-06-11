Большинство населения мира поддерживает спецоперацию России, заявил Херш
Журналист Херш заявил, что большинство населения мира поддерживает российскую спецоперацию
© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Большая часть населения мира поддерживает спецоперацию РФ на Украине, тогда как США, напротив, утратили доверие к себе, заявил в воскресенье прославленный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Значительно больше, чем половины населения Земли поддерживают Россию в ее войне", - сказал Херш в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, комментируя стартовавшее наступление ВСУ.
По его словам, на фоне введенных с началом СВО санкций "дела в России обстоят не столь хорошо, как прежде". "Однако представление о том, что она пребывает в отчаянии, попросту неверно", - подчеркнул известный репортер.
Он выразил уверенность, что США, напротив, "утратили доверие к себе в мире". В качестве примера Херш упомянул дипломатическое сближение Саудовской Аравии и Ирана, которое, по его словам, уже само по себе сигнализирует о значительных изменениях.
"Это, по моему мнению, произошло из-за Украины. Саудовская Аравия, к слову, продает четверть своего объема нефти Китаю. Саудовцы немедленно отреагировали, сократив добычу нефти, а Иран в ответ на это повлиял на хуситов, на которых у них имеется сильное влияние в Йемене. В результате мы получили сделку, которой сами никогда не могли получить. Таким образом, нас вытесняют", - признал Херш.
В том же интервью Херш предупредил, что начавшееся контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США в лице администрации Джо Байдена и блока НАТО.