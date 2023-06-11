https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877569523.html

Спецоперация, 11 июня: ВСУ попытались атаковать корабль "Приазовье" дронами

Спецоперация, 11 июня: ВСУ попытались атаковать корабль "Приазовье" дронами - РИА Новости, 11.06.2023

Спецоперация, 11 июня: ВСУ попытались атаковать корабль "Приазовье" дронами

ВСУ в ночь на воскресенье безуспешно пытались атаковать катерами-дронами российский корабль "Приазовье", который контролировал безопасность газопроводов... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T22:01

2023-06-11T22:01

2023-06-11T22:07

специальная военная операция на украине

черное море

владимир сальдо

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

турецкий поток

голубой поток

су-25

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877513364_0:135:720:540_1920x0_80_0_0_fbbb76b7fa9e94c921874573520e9012.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ВСУ в ночь на воскресенье безуспешно пытались атаковать катерами-дронами российский корабль "Приазовье", который контролировал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море. Также в результате переговоров из украинского плена в воскресенье были возвращены 94 российских военных. Атака на российский корабль в Черном море Минобороны России сообщило в воскресенье о том, что ВСУ пытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, заявили в ведомстве. В МО РФ уточнили, что пострадавших нет и корабль повреждений не получил. Как указали в министерстве, во время атаки разведку в воздухе вел стратегический БПЛА США RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США. Корабль "Приазовье" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач, добавили в ведомстве. Ход операции Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, ЗРК "Оса-АКМ", самоходку "Гвоздика" и гаубицу "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ. На купянском направлении "западная" группировка ВС РФ за сутки уничтожила до 30 украинских военных, пять единиц техники, включая одну американскую самоходную гаубицу М109 Paladin, и одну польскую Krab. На краснолиманском направлении украинская сторона потеряла за сутки более 50 военных. В Минобороны заявили, что ВСУ в ходе попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потеряла еще свыше 360 военных. Также российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, восемь беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в министерстве. По данным МО РФ, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ и уничтожили узел связи в Запорожской области. Также, как сообщило Минобороны РФ, в воскресенье в результате переговоров были возвращены 94 российских военнослужащих, "которым в плену грозила смертельная опасность". В ведомстве уточнили, что освобожденные будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации. Ситуация на Каховской ГЭС По данным украинской компании "Укргидроэнерго", уровень воды в Каховском водохранилище со дня разрушения ГЭС снизился более чем на семь метров, а в реке Днепр за минувшие сутки он упал на полметра. Директор департамента организации мер гражданской защиты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Виктор Витовецкий сообщил, что сорок шесть населенных пунктов остаются подтопленными на подконтрольной Киеву части Херсонской области. В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число госпитализированных с подтопленных территорий Херсонской области возросло до 77 человек. Эвакуированы около семи тысяч человек, среди них - 323 ребенка и 112 маломобильных граждан. Российское МЧС сообщило, что сотрудники министерства спасли 1736 человек из них 165 детей. Спасатели помогают откачивать воду с помощью насосного оборудования. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены почти 800 человек и 344 единицы техники.

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

херсонская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, владимир сальдо, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), турецкий поток, голубой поток, су-25, херсонская область , в мире, вооруженные силы рф, сша