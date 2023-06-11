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Российские войска уничтожили украинский узел связи в Запорожской области - РИА Новости, 11.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877519175.html
Российские войска уничтожили украинский узел связи в Запорожской области
Российские войска уничтожили украинский узел связи в Запорожской области - РИА Новости, 11.06.2023
Российские войска уничтожили украинский узел связи в Запорожской области
Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили украинский пункт управления и уничтожили узел связи в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T15:25
2023-06-11T15:25
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
украина
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили украинский пункт управления и уничтожили узел связи в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ. &quot;В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Кирово Запорожской области уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ&quot;, - сообщило российское военное ведомство."В районах населенных пунктов Рай-Александровка, Предтечино Донецкой Народной Республики и Малая Токмачка Запорожской области поражены: штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения", - уточнили в МО РФ. Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки нанесла поражение 91-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина
Российские войска уничтожили украинский узел связи в Запорожской области

ВС России уничтожили украинские пункт управления и узел связи в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС России
Артиллеристы ВС России - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили украинский пункт управления и уничтожили узел связи в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ.
«

"В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Кирово Запорожской области уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ", - сообщило российское военное ведомство.

"В районах населенных пунктов Рай-Александровка, Предтечино Донецкой Народной Республики и Малая Токмачка Запорожской области поражены: штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения", - уточнили в МО РФ.
Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки нанесла поражение 91-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреУкраина
 
 
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