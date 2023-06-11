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Российские войска уничтожили украинский узел связи в Запорожской области
Российские войска уничтожили украинский узел связи в Запорожской области - РИА Новости, 11.06.2023
Российские войска уничтожили украинский узел связи в Запорожской области
Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили украинский пункт управления и уничтожили узел связи в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T15:25
2023-06-11T15:25
2023-06-11T15:25
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили украинский пункт управления и уничтожили узел связи в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ. "В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Кирово Запорожской области уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ", - сообщило российское военное ведомство."В районах населенных пунктов Рай-Александровка, Предтечино Донецкой Народной Республики и Малая Токмачка Запорожской области поражены: штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения", - уточнили в МО РФ. Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки нанесла поражение 91-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.
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Российские войска уничтожили украинский узел связи в Запорожской области
ВС России уничтожили украинские пункт управления и узел связи в Запорожской области