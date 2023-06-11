https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877518248.html
Минобороны рассказало о потерях Украины на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях Украины на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.06.2023
Минобороны рассказало о потерях Украины на Краснолиманском направлении
Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на краснолиманском направлении, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 50... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T15:09
2023-06-11T15:09
2023-06-11T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950466_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77ea55ed62bce4149585ba4c74d0ee4f.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на краснолиманском направлении, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 50 военных, 10 единиц техники, а также группу диверсантов, сообщили в воскресенье в Минобороны России. По данным ведомства, на краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе Невского, Червоной Дибровы Луганской народной республики, Терны Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. "Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Торского. За сутки уничтожены более 50 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950466_0:89:2613:2048_1920x0_80_0_0_5a3decea3682d58c7b2ec5596b7161d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях Украины на Краснолиманском направлении
Минобороны: на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более 50 украинских военных