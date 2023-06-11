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Минобороны рассказало о потерях Украины на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 11.06.2023 (обновлено: 15:15 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877518248.html
Минобороны рассказало о потерях Украины на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях Украины на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.06.2023
Минобороны рассказало о потерях Украины на Краснолиманском направлении
Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на краснолиманском направлении, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 50... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T15:09
2023-06-11T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на краснолиманском направлении, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 50 военных, 10 единиц техники, а также группу диверсантов, сообщили в воскресенье в Минобороны России. По данным ведомства, на краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе Невского, Червоной Дибровы Луганской народной республики, Терны Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. "Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Торского. За сутки уничтожены более 50 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях Украины на Краснолиманском направлении

Минобороны: на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более 50 украинских военных

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" в зоне спецоперации
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на краснолиманском направлении, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 50 военных, 10 единиц техники, а также группу диверсантов, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
По данным ведомства, на краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе Невского, Червоной Дибровы Луганской народной республики, Терны Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества.
«
"Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Торского. За сутки уничтожены более 50 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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