https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877518248.html

Минобороны рассказало о потерях Украины на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях Украины на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.06.2023

Минобороны рассказало о потерях Украины на Краснолиманском направлении

Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на краснолиманском направлении, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 50... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T15:09

2023-06-11T15:09

2023-06-11T15:15

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950466_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77ea55ed62bce4149585ba4c74d0ee4f.jpg

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на краснолиманском направлении, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 50 военных, 10 единиц техники, а также группу диверсантов, сообщили в воскресенье в Минобороны России. По данным ведомства, на краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе Невского, Червоной Дибровы Луганской народной республики, Терны Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. "Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Торского. За сутки уничтожены более 50 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)