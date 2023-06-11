https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877516352.html

Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25

Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 11.06.2023

Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, восемь беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM,... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T14:56

2023-06-11T14:56

2023-06-11T15:15

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

су-25

украина

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА НОВОСТИ. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, восемь беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила восемь украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 442 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4571 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 9,9 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5084 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10885 единиц специальной военной автомобильной техники

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , россия, су-25, украина, вооруженные силы украины, в мире