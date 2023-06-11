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Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 11.06.2023 (обновлено: 15:15 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877516352.html
Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25
Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 11.06.2023
Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, восемь беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM,... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:56
2023-06-11T15:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
су-25
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА НОВОСТИ. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, восемь беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила восемь украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 442 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4571 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 9,9 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5084 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10885 единиц специальной военной автомобильной техники
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, су-25, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Су-25, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25

Минобороны: в Херсонской области средства ПВО сбили украинский Су-25 и восемь дронов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСамолет Су-25 украинских ВВС
Самолет Су-25 украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Самолет Су-25 украинских ВВС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА НОВОСТИ. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, восемь беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила восемь украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 442 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4571 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 9,9 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5084 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10885 единиц специальной военной автомобильной техники
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияСу-25УкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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