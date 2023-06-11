https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877515846.html

Российские военные отразили атаки ВСУ у Марьинки и Авдеевки

Российские военные отразили атаки ВСУ у Марьинки и Авдеевки - РИА Новости, 11.06.2023

Российские военные отразили атаки ВСУ у Марьинки и Авдеевки

Активные боевые действия велись у Марьинки и Авдеевки, успешно отражены восемь атак, вклинений в оборону не допущено, уничтожены до 310 военных ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T14:55

2023-06-11T14:55

2023-06-11T15:10

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

авдеевка

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865778377_0:32:2966:1700_1920x0_80_0_0_2220f2123159e6390b675787bf4378d9.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Активные боевые действия велись у Марьинки и Авдеевки, успешно отражены восемь атак, вклинений в оборону не допущено, уничтожены до 310 военных ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России.На донецком направлении, отметили в министерстве, наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой народной республики. "Южной" группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад Украины в направлениях населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка. "Вклинений в нашу оборону не допущено", - подчеркнули в Минобороны."В ходе боев уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубица Д-30", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877516352.html

россия

авдеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, авдеевка, донецкая народная республика