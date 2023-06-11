https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877515846.html
Российские военные отразили атаки ВСУ у Марьинки и Авдеевки
Российские военные отразили атаки ВСУ у Марьинки и Авдеевки - РИА Новости, 11.06.2023
Российские военные отразили атаки ВСУ у Марьинки и Авдеевки
Активные боевые действия велись у Марьинки и Авдеевки, успешно отражены восемь атак, вклинений в оборону не допущено, уничтожены до 310 военных ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:55
2023-06-11T14:55
2023-06-11T15:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
авдеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Активные боевые действия велись у Марьинки и Авдеевки, успешно отражены восемь атак, вклинений в оборону не допущено, уничтожены до 310 военных ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России.На донецком направлении, отметили в министерстве, наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой народной республики. "Южной" группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад Украины в направлениях населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка. "Вклинений в нашу оборону не допущено", - подчеркнули в Минобороны."В ходе боев уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубица Д-30", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877516352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили атаки ВСУ у Марьинки и Авдеевки
Минобороны: российские военные отразили восемь атак у Марьинки и Авдеевки