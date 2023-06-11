https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877515281.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.06.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
"Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила до 30 украинских военных, пять единиц техники, включая одну американскую самоходную... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:51
2023-06-11T14:51
2023-06-11T15:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
харьковская область
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef24b27282a5553219e27b7971c17683.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. "Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила до 30 украинских военных, пять единиц техники, включая одну американскую самоходную гаубицу М109 "Paladin", и одну польскую Krab, а также группу диверсантов, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах Красного Первого, Синьковки, Ивановки, Табаевки, Котляровки Харьковской области и Артемовки в ЛНР."В районе населенного пункта Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства и М109 "Paladin" производства США, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292160_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bc2f09fa31828a4a245c3acf4d4806e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: на Купянском направлении ВСУ потеряли до 30 военных и группу диверсантов