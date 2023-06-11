https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877515281.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.06.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

"Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила до 30 украинских военных, пять единиц техники, включая одну американскую самоходную... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T14:51

2023-06-11T14:51

2023-06-11T15:14

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

харьковская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. "Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила до 30 украинских военных, пять единиц техники, включая одну американскую самоходную гаубицу М109 "Paladin", и одну польскую Krab, а также группу диверсантов, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах Красного Первого, Синьковки, Ивановки, Табаевки, Котляровки Харьковской области и Артемовки в ЛНР."В районе населенного пункта Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства и М109 "Paladin" производства США, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, харьковская область, луганская народная республика