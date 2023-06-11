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В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 11.06.2023 (обновлено: 15:14 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877515281.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.06.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
"Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила до 30 украинских военных, пять единиц техники, включая одну американскую самоходную... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:51
2023-06-11T15:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
харьковская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. "Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила до 30 украинских военных, пять единиц техники, включая одну американскую самоходную гаубицу М109 "Paladin", и одну польскую Krab, а также группу диверсантов, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах Красного Первого, Синьковки, Ивановки, Табаевки, Котляровки Харьковской области и Артемовки в ЛНР."В районе населенного пункта Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства и М109 "Paladin" производства США, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: на Купянском направлении ВСУ потеряли до 30 военных и группу диверсантов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне специальной военной операции
Военнослужащие на самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 Нона-С в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие на самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. "Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила до 30 украинских военных, пять единиц техники, включая одну американскую самоходную гаубицу М109 "Paladin", и одну польскую Krab, а также группу диверсантов, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах Красного Первого, Синьковки, Ивановки, Табаевки, Котляровки Харьковской области и Артемовки в ЛНР.
«
"В районе населенного пункта Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства и М109 "Paladin" производства США, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреХарьковская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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