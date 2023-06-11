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На Запорожском направлении российские военные отразили все атаки ВСУ - РИА Новости, 11.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 11.06.2023 (обновлено: 15:19 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877514940.html
На Запорожском направлении российские военные отразили все атаки ВСУ
На Запорожском направлении российские военные отразили все атаки ВСУ - РИА Новости, 11.06.2023
На Запорожском направлении российские военные отразили все атаки ВСУ
На Запорожском направлении за сутки отражены три атаки противника с направлений Новоданиловки, Малой Токмачки и Новопокровки, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:50
2023-06-11T15:19
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожская область
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На Запорожском направлении за сутки отражены три атаки противника с направлений Новоданиловки, Малой Токмачки и Новопокровки, сообщили в воскресенье в Минобороны России.На запорожском направлении, уточнили в Минобороны, решительными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" за сутки отражены три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области. В районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
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россия, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область
На Запорожском направлении российские военные отразили все атаки ВСУ

Минобороны: на Запорожском направлении российские военные отразили три атаки за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая машина БМП-3 в зоне проведения СВО
Боевая машина БМП-3 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
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Боевая машина БМП-3 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На Запорожском направлении за сутки отражены три атаки противника с направлений Новоданиловки, Малой Токмачки и Новопокровки, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
На запорожском направлении, уточнили в Минобороны, решительными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" за сутки отражены три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области. В районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
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