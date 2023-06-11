https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877514940.html

На Запорожском направлении российские военные отразили все атаки ВСУ

На Запорожском направлении российские военные отразили все атаки ВСУ - РИА Новости, 11.06.2023

На Запорожском направлении российские военные отразили все атаки ВСУ

На Запорожском направлении за сутки отражены три атаки противника с направлений Новоданиловки, Малой Токмачки и Новопокровки, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T14:50

2023-06-11T14:50

2023-06-11T15:19

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

запорожская область

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На Запорожском направлении за сутки отражены три атаки противника с направлений Новоданиловки, Малой Токмачки и Новопокровки, сообщили в воскресенье в Минобороны России.На запорожском направлении, уточнили в Минобороны, решительными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" за сутки отражены три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области. В районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230611/udar-1877515034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, запорожская область