https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877514940.html
На Запорожском направлении российские военные отразили все атаки ВСУ
На Запорожском направлении российские военные отразили все атаки ВСУ - РИА Новости, 11.06.2023
На Запорожском направлении российские военные отразили все атаки ВСУ
На Запорожском направлении за сутки отражены три атаки противника с направлений Новоданиловки, Малой Токмачки и Новопокровки, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:50
2023-06-11T14:50
2023-06-11T15:19
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На Запорожском направлении за сутки отражены три атаки противника с направлений Новоданиловки, Малой Токмачки и Новопокровки, сообщили в воскресенье в Минобороны России.На запорожском направлении, уточнили в Минобороны, решительными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" за сутки отражены три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области. В районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230611/udar-1877515034.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область
На Запорожском направлении российские военные отразили все атаки ВСУ
Минобороны: на Запорожском направлении российские военные отразили три атаки за сутки
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На Запорожском направлении за сутки отражены три атаки противника с направлений Новоданиловки, Малой Токмачки и Новопокровки, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
На запорожском направлении, уточнили в Минобороны, решительными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" за сутки отражены три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области. В районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
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