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Сапер рассказал, что ВСУ стали применять немецкую РСЗО Mars - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 11.06.2023 (обновлено: 10:18 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877477004.html
Сапер рассказал, что ВСУ стали применять немецкую РСЗО Mars
Сапер рассказал, что ВСУ стали применять немецкую РСЗО Mars - РИА Новости, 11.06.2023
Сапер рассказал, что ВСУ стали применять немецкую РСЗО Mars
Сапер южной группировки рассказал РИА Новости, что ВСУ стали дистанционно минировать территории по всей линии боевого соприкосновения с помощью немецкой РСЗО... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T09:38
2023-06-11T10:18
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
германия
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Сапер южной группировки рассказал РИА Новости, что ВСУ стали дистанционно минировать территории по всей линии боевого соприкосновения с помощью немецкой РСЗО Mars. "Приходилось сталкиваться с "АТ2", недавно они по всей линии фронта начали закидывать. Это мины противоднищевые, также могут быть и противопехотные. Они дистанционно запускаются из РСЗО Mars, у них есть датчик движения, ее нельзя трогать, также она может среагировать на металл", - рассказал сапер инженерно-саперной роты. Еще в прошлом году западные издания писали о том, что Германия поставила Киеву обещанные ракетные системы залпового огня Mars II. С помощью этих установок украинские военные минируют не только территории вблизи линии фронта, но и жилые районы. Так, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали о минировании жилых районов Донецка, вследствие которых тяжёлые ранения получили двое мирных жителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877407397.html
https://ria.ru/20230611/kazarmy-1877462274.html
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Саперы о противотанковых минах ВСУ
Саперы южной группировки показали применяемые украинскими войсками противотанковые мины.
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безопасность, украина, россия, германия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Сапер рассказал, что ВСУ стали применять немецкую РСЗО Mars

Сапер южной группировки: ВСУ стали применять немецкую РСЗО Mars по всей линии фронта

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Сапер южной группировки рассказал РИА Новости, что ВСУ стали дистанционно минировать территории по всей линии боевого соприкосновения с помощью немецкой РСЗО Mars.
"Приходилось сталкиваться с "АТ2", недавно они по всей линии фронта начали закидывать. Это мины противоднищевые, также могут быть и противопехотные. Они дистанционно запускаются из РСЗО Mars, у них есть датчик движения, ее нельзя трогать, также она может среагировать на металл", - рассказал сапер инженерно-саперной роты.
Уничтоженная техника ВСУ западного производства
Минобороны показало кадры уничтоженных танков Leopard и БМП Bradley
10 июня, 16:46
Еще в прошлом году западные издания писали о том, что Германия поставила Киеву обещанные ракетные системы залпового огня Mars II. С помощью этих установок украинские военные минируют не только территории вблизи линии фронта, но и жилые районы. Так, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали о минировании жилых районов Донецка, вследствие которых тяжёлые ранения получили двое мирных жителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Кадры уничтожения полевых казарм ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм ВСУ
Вчера, 06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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