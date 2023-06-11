https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877477004.html

Сапер рассказал, что ВСУ стали применять немецкую РСЗО Mars

Сапер рассказал, что ВСУ стали применять немецкую РСЗО Mars - РИА Новости, 11.06.2023

Сапер рассказал, что ВСУ стали применять немецкую РСЗО Mars

Сапер южной группировки рассказал РИА Новости, что ВСУ стали дистанционно минировать территории по всей линии боевого соприкосновения с помощью немецкой РСЗО... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T09:38

2023-06-11T09:38

2023-06-11T10:18

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

германия

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877481655_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af2bd55d266c2e146212979f68d77143.jpg

ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Сапер южной группировки рассказал РИА Новости, что ВСУ стали дистанционно минировать территории по всей линии боевого соприкосновения с помощью немецкой РСЗО Mars. "Приходилось сталкиваться с "АТ2", недавно они по всей линии фронта начали закидывать. Это мины противоднищевые, также могут быть и противопехотные. Они дистанционно запускаются из РСЗО Mars, у них есть датчик движения, ее нельзя трогать, также она может среагировать на металл", - рассказал сапер инженерно-саперной роты. Еще в прошлом году западные издания писали о том, что Германия поставила Киеву обещанные ракетные системы залпового огня Mars II. С помощью этих установок украинские военные минируют не только территории вблизи линии фронта, но и жилые районы. Так, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали о минировании жилых районов Донецка, вследствие которых тяжёлые ранения получили двое мирных жителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877407397.html

https://ria.ru/20230611/kazarmy-1877462274.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Саперы о противотанковых минах ВСУ Саперы южной группировки показали применяемые украинскими войсками противотанковые мины. 2023-06-11T09:38 true PT1M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, украина, россия, германия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, сцкк