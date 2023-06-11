https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877474590.html

Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ ударными дронами

Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ ударными дронами - РИА Новости, 11.06.2023

Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ ударными дронами

Минобороны опубликовало кадры уничтожения ударными дронами опорного пункта ВСУ. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T09:25

2023-06-11T09:25

2023-06-11T09:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения ударными дронами опорного пункта ВСУ."Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция боевиков ВСУ. По опорному пункту был нанесен удар беспилотным ударным летательным аппаратом. В результате удара огневая точка вместе с боевиками ВСУ была уничтожена", — следует из описания к видео.Удар нанесли по позициям на Южнодонецком направлении. Накануне в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре "Leopard", 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских "Bradley", 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Cezar" производства Франции.

https://ria.ru/20230611/minomet-1877461174.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность