https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877474590.html
Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ ударными дронами
Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ ударными дронами - РИА Новости, 11.06.2023
Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ ударными дронами
Минобороны опубликовало кадры уничтожения ударными дронами опорного пункта ВСУ. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T09:25
2023-06-11T09:25
2023-06-11T09:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения ударными дронами опорного пункта ВСУ."Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция боевиков ВСУ. По опорному пункту был нанесен удар беспилотным ударным летательным аппаратом. В результате удара огневая точка вместе с боевиками ВСУ была уничтожена", — следует из описания к видео.Удар нанесли по позициям на Южнодонецком направлении. Накануне в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре "Leopard", 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских "Bradley", 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Cezar" производства Франции.
https://ria.ru/20230611/minomet-1877461174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ ударными дронами
Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения ударными дронами опорного пункта ВСУ.
"Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция боевиков ВСУ
. По опорному пункту был нанесен удар беспилотным ударным летательным аппаратом. В результате удара огневая точка вместе с боевиками ВСУ была уничтожена", — следует из описания к видео.
Удар нанесли по позициям на Южнодонецком направлении.
Накануне в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре "Leopard", 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских "Bradley", 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Cezar" производства Франции.
Опубликованы кадры уничтожения миномета ВСУ российской артиллерией