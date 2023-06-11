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Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ ударными дронами - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 11.06.2023 (обновлено: 09:33 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877474590.html
Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ ударными дронами
Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ ударными дронами - РИА Новости, 11.06.2023
Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ ударными дронами
Минобороны опубликовало кадры уничтожения ударными дронами опорного пункта ВСУ. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T09:25
2023-06-11T09:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения ударными дронами опорного пункта ВСУ."Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция боевиков ВСУ. По опорному пункту был нанесен удар беспилотным ударным летательным аппаратом. В результате удара огневая точка вместе с боевиками ВСУ была уничтожена", — следует из описания к видео.Удар нанесли по позициям на Южнодонецком направлении. Накануне в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре "Leopard", 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских "Bradley", 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Cezar" производства Франции.
https://ria.ru/20230611/minomet-1877461174.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ ударными дронами

Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат Орлан-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения ударными дронами опорного пункта ВСУ.
"Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция боевиков ВСУ. По опорному пункту был нанесен удар беспилотным ударным летательным аппаратом. В результате удара огневая точка вместе с боевиками ВСУ была уничтожена", — следует из описания к видео.
Удар нанесли по позициям на Южнодонецком направлении.
Накануне в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре "Leopard", 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских "Bradley", 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Cezar" производства Франции.
Кадры удара по скрытому миномету противника - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Опубликованы кадры уничтожения миномета ВСУ российской артиллерией
06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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