Сын Сороса считает себя более политичным, чем отец
Сын Сороса, которому отец передал контроль над средствами, считает себя более политичным
© Фото : Alexander Soros/TwitterДжордж Сорос с сыном Александром
© Фото : Alexander Soros/Twitter
Джордж Сорос с сыном Александром. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сын американского миллиардера Джорджа Сороса Александр, которому отец передал контроль над своими средствами, заявил, что он более политичный по сравнению с предшественником.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
"Я более политичный", — отметил Александр в интервью изданию The Wall Street Journal. Он также подчеркнул, что хочет вкладывать средства в борьбу за избирательное право, право на аборт и гендерное равенство.
Александр Сорос, помимо этого, планирует продолжить поддерживать американских левых политиков. Как отмечает газета, он недавно встречался с лидером демократического большинства в американском сенате Чаком Шумером, премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, чтобы обсудить вопросы, связанные с семейным фондом.
Согласно изданию, Сорос-младший заменил отца на должности председателя правления "Открытого общества" еще в декабре 2022 года. Он единственный член семьи, который в рамках инвестиционного комитета курирует Soros Fund Management, компанию, которая отвечает за средства для фонда. Отмечается, что большая часть 25 миллиардов долларов фирмы будет в ближайшие годы направлена на деятельность "Открытого общества".