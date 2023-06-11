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Сын Сороса считает себя более политичным, чем отец - РИА Новости, 11.06.2023
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15:40 11.06.2023 (обновлено: 20:48 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/soros-1877522207.html
Сын Сороса считает себя более политичным, чем отец
Сын Сороса считает себя более политичным, чем отец - РИА Новости, 11.06.2023
Сын Сороса считает себя более политичным, чем отец
Сын американского миллиардера Джорджа Сороса Александр, которому отец передал контроль над своими средствами, заявил, что он более политичный по сравнению с... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T15:40
2023-06-11T20:48
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сын американского миллиардера Джорджа Сороса Александр, которому отец передал контроль над своими средствами, заявил, что он более политичный по сравнению с предшественником. В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства. "Я более политичный", — отметил Александр в интервью изданию The Wall Street Journal. Он также подчеркнул, что хочет вкладывать средства в борьбу за избирательное право, право на аборт и гендерное равенство. Александр Сорос, помимо этого, планирует продолжить поддерживать американских левых политиков. Как отмечает газета, он недавно встречался с лидером демократического большинства в американском сенате Чаком Шумером, премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, чтобы обсудить вопросы, связанные с семейным фондом. Согласно изданию, Сорос-младший заменил отца на должности председателя правления "Открытого общества" еще в декабре 2022 года. Он единственный член семьи, который в рамках инвестиционного комитета курирует Soros Fund Management, компанию, которая отвечает за средства для фонда. Отмечается, что большая часть 25 миллиардов долларов фирмы будет в ближайшие годы направлена на деятельность "Открытого общества".
https://ria.ru/20230516/soros-1872052010.html
https://ria.ru/20230123/pressa-1846620887.html
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в мире, россия, канада, бразилия, чак шумер, джордж сорос, джастин трюдо, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Канада, Бразилия, Чак Шумер, Джордж Сорос, Джастин Трюдо, Генеральная прокуратура РФ
Сын Сороса считает себя более политичным, чем отец

Сын Сороса, которому отец передал контроль над средствами, считает себя более политичным

© Фото : Alexander Soros/TwitterДжордж Сорос с сыном Александром
Джордж Сорос с сыном Александром - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : Alexander Soros/Twitter
Джордж Сорос с сыном Александром. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сын американского миллиардера Джорджа Сороса Александр, которому отец передал контроль над своими средствами, заявил, что он более политичный по сравнению с предшественником.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
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"Я более политичный", — отметил Александр в интервью изданию The Wall Street Journal. Он также подчеркнул, что хочет вкладывать средства в борьбу за избирательное право, право на аборт и гендерное равенство.
Александр Сорос, помимо этого, планирует продолжить поддерживать американских левых политиков. Как отмечает газета, он недавно встречался с лидером демократического большинства в американском сенате Чаком Шумером, премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, чтобы обсудить вопросы, связанные с семейным фондом.
Согласно изданию, Сорос-младший заменил отца на должности председателя правления "Открытого общества" еще в декабре 2022 года. Он единственный член семьи, который в рамках инвестиционного комитета курирует Soros Fund Management, компанию, которая отвечает за средства для фонда. Отмечается, что большая часть 25 миллиардов долларов фирмы будет в ближайшие годы направлена на деятельность "Открытого общества".
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В миреРоссияКанадаБразилияЧак ШумерДжордж СоросДжастин ТрюдоГенеральная прокуратура РФ
 
 
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