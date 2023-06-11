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ВС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР
ВС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР - РИА Новости, 11.06.2023
ВС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР
Российские военные уничтожили в ДНР склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, сообщило в сводке Министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:57
2023-06-11T14:57
2023-06-11T15:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, сообщило в сводке Министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Красное и Ласточкино Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ", - сказали в министерстве.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР
Минобороны: российские войска уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР