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ВС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР

ВС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР - РИА Новости, 11.06.2023

ВС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР

Российские военные уничтожили в ДНР склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, сообщило в сводке Министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T14:57

2023-06-11T14:57

2023-06-11T15:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, сообщило в сводке Министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Красное и Ласточкино Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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