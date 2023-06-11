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ВС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 11.06.2023 (обновлено: 15:16 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/sklady-1877516503.html
ВС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР
ВС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР - РИА Новости, 11.06.2023
ВС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР
Российские военные уничтожили в ДНР склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, сообщило в сводке Министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:57
2023-06-11T15:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, сообщило в сводке Министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Красное и Ласточкино Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ", - сказали в министерстве.
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР

Минобороны: российские войска уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, сообщило в сводке Министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Красное и Ласточкино Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ", - сказали в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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