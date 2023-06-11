https://ria.ru/20230611/sevastopol-1877501386.html
В Севастополе начались противодиверсионные учения со стрельбой
В Севастополе начались противодиверсионные учения со стрельбой - РИА Новости, 11.06.2023
В Севастополе начались противодиверсионные учения со стрельбой
Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой проводятся в воскресенье в Севастополе в районе Южного мола, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T12:59
2023-06-11T12:59
2023-06-11T12:59
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой проводятся в воскресенье в Севастополе в районе Южного мола, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. "Ориентировочно до 12.00 на Южном молу флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - написал Развожаев. В Севастополе все спокойно, отметил он.
https://ria.ru/20230514/sevastopol-1871698923.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе начались противодиверсионные учения со стрельбой
В Севастополе в районе Южного мола начались противодиверсионные учения Черноморского флота