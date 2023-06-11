https://ria.ru/20230611/sevastopol-1877501386.html

В Севастополе начались противодиверсионные учения со стрельбой

В Севастополе начались противодиверсионные учения со стрельбой - РИА Новости, 11.06.2023

В Севастополе начались противодиверсионные учения со стрельбой

Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой проводятся в воскресенье в Севастополе в районе Южного мола, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T12:59

2023-06-11T12:59

2023-06-11T12:59

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой проводятся в воскресенье в Севастополе в районе Южного мола, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. "Ориентировочно до 12.00 на Южном молу флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - написал Развожаев. В Севастополе все спокойно, отметил он.

https://ria.ru/20230514/sevastopol-1871698923.html

севастополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

безопасность, севастополь, михаил развожаев