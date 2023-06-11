https://ria.ru/20230611/sderzhivanie-1877511741.html

Песков высказался о планах Запада вытеснить Россию с рынка атомной энергии

Песков высказался о планах Запада вытеснить Россию с рынка атомной энергии - РИА Новости, 11.06.2023

Песков высказался о планах Запада вытеснить Россию с рынка атомной энергии

Линия на сдерживание России является абсолютной константой для США и Великобритании, в условиях этих попыток РФ живет уже достаточно долго, заявил... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T14:31

2023-06-11T14:31

2023-06-11T15:22

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павел зарубин

великобритания

в мире

экономика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. Линия на сдерживание России является абсолютной константой для США и Великобритании, в условиях этих попыток РФ живет уже достаточно долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы этих стран противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики."Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании. Это тоже продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях этих попыток мы живем уже достаточно долго", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.США и Великобритания ранее сделали заявление о новом экономическом партнерстве, которое будет нацелено в том числе на противодействие России на рынке атомной энергии.Также Песков прокомментировал действия российских солдат в зоне СВО во время украинского контрнаступления. Пресс-секретарь президента заявил, что российские солдаты проявляют героизм и упорство, фрагмент был опубликован в анонсе программы "Москва. Кремль. Путин". "Все дело в героизме, упорстве наших солдат", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230609/rosatom-1877216097.html

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россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, великобритания, в мире, экономика