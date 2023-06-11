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Песков высказался о планах Запада вытеснить Россию с рынка атомной энергии - РИА Новости, 11.06.2023
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14:31 11.06.2023 (обновлено: 15:22 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/sderzhivanie-1877511741.html
Песков высказался о планах Запада вытеснить Россию с рынка атомной энергии
Песков высказался о планах Запада вытеснить Россию с рынка атомной энергии - РИА Новости, 11.06.2023
Песков высказался о планах Запада вытеснить Россию с рынка атомной энергии
Линия на сдерживание России является абсолютной константой для США и Великобритании, в условиях этих попыток РФ живет уже достаточно долго, заявил... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:31
2023-06-11T15:22
россия
сша
дмитрий песков
павел зарубин
великобритания
в мире
экономика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. Линия на сдерживание России является абсолютной константой для США и Великобритании, в условиях этих попыток РФ живет уже достаточно долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы этих стран противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики."Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании. Это тоже продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях этих попыток мы живем уже достаточно долго", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.США и Великобритания ранее сделали заявление о новом экономическом партнерстве, которое будет нацелено в том числе на противодействие России на рынке атомной энергии.Также Песков прокомментировал действия российских солдат в зоне СВО во время украинского контрнаступления. Пресс-секретарь президента заявил, что российские солдаты проявляют героизм и упорство, фрагмент был опубликован в анонсе программы "Москва. Кремль. Путин". "Все дело в героизме, упорстве наших солдат", - сказал Песков.
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россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, великобритания, в мире, экономика
Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Великобритания, В мире, Экономика
Песков высказался о планах Запада вытеснить Россию с рынка атомной энергии

Песков назвал линию на сдерживание России абсолютной константой для США и Британии

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. Линия на сдерживание России является абсолютной константой для США и Великобритании, в условиях этих попыток РФ живет уже достаточно долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы этих стран противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики.
«
"Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании. Это тоже продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях этих попыток мы живем уже достаточно долго", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
США и Великобритания ранее сделали заявление о новом экономическом партнерстве, которое будет нацелено в том числе на противодействие России на рынке атомной энергии.
Также Песков прокомментировал действия российских солдат в зоне СВО во время украинского контрнаступления. Пресс-секретарь президента заявил, что российские солдаты проявляют героизм и упорство, фрагмент был опубликован в анонсе программы "Москва. Кремль. Путин". "Все дело в героизме, упорстве наших солдат", - сказал Песков.
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РоссияСШАДмитрий ПесковПавел ЗарубинВеликобританияВ миреЭкономика
 
 
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