https://ria.ru/20230611/sanktsii-1877499532.html

Зеленский расширил антироссийские санкции

Зеленский расширил антироссийские санкции - РИА Новости, 11.06.2023

Зеленский расширил антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 178 человек, большинство из которых имеют российское гражданство,... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T12:34

2023-06-11T12:34

2023-06-11T14:25

россия

совет национальной безопасности и обороны украины

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 178 человек, большинство из которых имеют российское гражданство, соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.Среди попавших под ограничения — глава Конституционного суда России Валерий Зорькин.Санкции ввели указом № 321/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 июня 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".Согласно документу, ограничения принимаются сроком на пять лет, среди прочего они предусматривают блокировку активов, ограничивают осуществление торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, вводят запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и прочее.Последний раз Зеленский расширял антироссийские санкции в конце мая. Тогда под ограничения попали 51 россиянин и 220 предприятий и организаций из России и европейских государств.

https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871413574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, украина, владимир зеленский