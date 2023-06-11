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Зеленский расширил антироссийские санкции - РИА Новости, 11.06.2023
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12:34 11.06.2023 (обновлено: 14:25 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/sanktsii-1877499532.html
Зеленский расширил антироссийские санкции
Зеленский расширил антироссийские санкции - РИА Новости, 11.06.2023
Зеленский расширил антироссийские санкции
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 178 человек, большинство из которых имеют российское гражданство,... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T12:34
2023-06-11T14:25
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 178 человек, большинство из которых имеют российское гражданство, соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.Среди попавших под ограничения — глава Конституционного суда России Валерий Зорькин.Санкции ввели указом № 321/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 июня 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".Согласно документу, ограничения принимаются сроком на пять лет, среди прочего они предусматривают блокировку активов, ограничивают осуществление торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, вводят запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и прочее.Последний раз Зеленский расширял антироссийские санкции в конце мая. Тогда под ограничения попали 51 россиянин и 220 предприятий и организаций из России и европейских государств.
https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871413574.html
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россия, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, украина, владимир зеленский
Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский расширил антироссийские санкции

Зеленский ввел санкции против 178 человек, у большинства из которых российское гражданство

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 178 человек, большинство из которых имеют российское гражданство, соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.
Среди попавших под ограничения — глава Конституционного суда России Валерий Зорькин.
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Украина ввела санкции против предприятий, связанных с российским ВПК
12 мая, 19:20
Санкции ввели указом № 321/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 июня 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
Согласно документу, ограничения принимаются сроком на пять лет, среди прочего они предусматривают блокировку активов, ограничивают осуществление торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, вводят запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и прочее.
Последний раз Зеленский расширял антироссийские санкции в конце мая. Тогда под ограничения попали 51 россиянин и 220 предприятий и организаций из России и европейских государств.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Набиуллина считает, что санкции против России будут ужесточаться
9 июня, 15:38
 
РоссияСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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