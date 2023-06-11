https://ria.ru/20230611/rogov-1877449812.html

ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, заявил Рогов

ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 11.06.2023

ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, заявил Рогов

Украинские войска готовятся к новым атакам в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T00:06

2023-06-11T00:06

2023-06-11T08:45

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Украинские войска готовятся к новым атакам в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Их (ВСУ. — Прим. ред.) попытки идут по нарастающей. Вечером они провели массированную артподготовку по нашим позициям, используя в районе Орехова дымовую завесу, вероятно, для прикрытия переброски бронетехники", — сказал он.По словам Рогова, ситуация на позициях и вдоль линии фронта остается контролируемой.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.В субботу в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.

https://ria.ru/20230610/poteri-1877434376.html

запорожская область

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в мире, запорожская область, владимир рогов, киев, россия