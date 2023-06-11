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ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 11.06.2023 (обновлено: 08:45 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/rogov-1877449812.html
ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 11.06.2023
ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, заявил Рогов
Украинские войска готовятся к новым атакам в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T00:06
2023-06-11T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
киев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Украинские войска готовятся к новым атакам в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.&quot;Их (ВСУ. — Прим. ред.) попытки идут по нарастающей. Вечером они провели массированную артподготовку по нашим позициям, используя в районе Орехова дымовую завесу, вероятно, для прикрытия переброски бронетехники&quot;, — сказал он.По словам Рогова, ситуация на позициях и вдоль линии фронта остается контролируемой.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.В субботу в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.
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в мире, запорожская область, владимир рогов, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Киев, Россия
ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, проведя артподготовку у Орехова

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Украинские войска готовятся к новым атакам в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Их (ВСУ. — Прим. ред.) попытки идут по нарастающей. Вечером они провели массированную артподготовку по нашим позициям, используя в районе Орехова дымовую завесу, вероятно, для прикрытия переброски бронетехники", — сказал он.

По словам Рогова, ситуация на позициях и вдоль линии фронта остается контролируемой.
В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
В субботу в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговКиевРоссия
 
 
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