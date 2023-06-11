https://ria.ru/20230611/rogov-1877449812.html
ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 11.06.2023
ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, заявил Рогов
Украинские войска готовятся к новым атакам в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T00:06
2023-06-11T00:06
2023-06-11T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
киев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870060698_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d014ad168fccda2a8510c2b7db22f1c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Украинские войска готовятся к новым атакам в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Их (ВСУ. — Прим. ред.) попытки идут по нарастающей. Вечером они провели массированную артподготовку по нашим позициям, используя в районе Орехова дымовую завесу, вероятно, для прикрытия переброски бронетехники", — сказал он.По словам Рогова, ситуация на позициях и вдоль линии фронта остается контролируемой.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.В субботу в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.
https://ria.ru/20230610/poteri-1877434376.html
запорожская область
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870060698_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d0fc17b4908bbbd08a00ea92e255f57c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, владимир рогов, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Киев, Россия
ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, проведя артподготовку у Орехова