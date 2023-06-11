Инстасамка, Моргенштерн* и Face*: как сейчас живут оскандалившиеся рэперы
Инстасамка, Моргенштерн* и Face*: где и как сейчас живут оскандалившиеся и беглые рэперы
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Моргенштерн на премьере шоу "Русский ниндзя" телеканала СТС в Москве
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Шестого июня суд в Санкт-Петербурге запретил распространять в России песню "Ойда" иноагента Oxxxymiron* (Мирон Федоров), усмотрев в ней призывы к сепаратизму. О том, что сейчас происходит с российскими хип-хоп-исполнителями, — в материале РИА Новости.
Scally Milano стал хорошистом
Весной в СК и Генпрокуратуру поступило заявление с просьбой проверить инцидент на концерте рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) в Северной столице.
© Фото : Scally MilanoРэпер Scally Milano
© Фото : Scally Milano
Рэпер Scally Milano
Тогда СМИ написали, что на шоу одна из поклонниц якобы скончалась из-за передозировки наркотиков. Концертная площадка эту информацию опровергла. Но 21-летнего Дмитриева решили привлечь к уголовной ответственности по нескольким статьям, в том числе за пропаганду запрещенных веществ.
Вскоре рэпер "отредактировал свои произведения и убрал упоминание наркотических веществ в треках". Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она же добавила, что попросила СК не проводить проверки. А если они и будут, то учесть положительный шаг рэпера.
Случай с Milano стал первым в новейшей российской истории, когда хип-хоп-исполнитель проявил столь высокую ответственность по отношению к слушателям.
Инстасамка пока пытается стать хорошей
Скандальная блогер и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, недавно встретилась с Екатериной Мизулиной. О встрече узнали СМИ.
По данным источников, Зотеева пообещала убрать из треков нецензурную лексику и упоминания о запрещенных веществах. А еще будто бы решила вернуться в Россию из Дубая.
© @instasamkaПевица INSTASAMKA
© @instasamka
Певица INSTASAMKA
Исполнительница хита "За деньги да" улетела из Москвы в начале мая на фоне новостей о блокировке ее банковских счетов. Но эта информация не подтвердилась.
"Трое из ларца": Kizaru, Кишлак и Big Baby Tape
Они также попали под бдительный взгляд Мизулиной, которая попросила Генпрокуратуру, СК и МВД проверить этих исполнителей на пропаганду наркотиков.
Вскоре Big Baby Tape (Егор Ракитин) объявил о переносе своего концерта, который был запланирован в Екатеринбурге. Организаторы шоу не назвали точную причину отмены выступления, но попросили поклонников "дождаться новой даты".
Kizaru (Олег Нечипоренко), который давно сбежал из России за торговлю запрещенными веществами, на слова Мизулиной не отреагировал.
© Фото : KIZARUРэпер KIZARU
© Фото : KIZARU
Рэпер KIZARU
А вот Кишлак (Максим Фисенко) позже разметил в телеграм-канале пост, где в ироничной форме отметил:
«
"5к людей пришло посмотреть, кто я такой, забавно. С утра 120к вроде было только. Три брата акробата, Тейп, Кизару и Шашлык. Вы мне льстите, я не смотрюсь там с такими крупными парнями", — написал рэпер.
© Фото : Кишлак /TelegramРэпер Кишлак
© Фото : Кишлак /Telegram
Рэпер Кишлак
Фисенко также планирует летом выступить в некоторых российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург.
Моргенштерна* "выбросили" на помойку
Эпатажным рэп-исполнителем правоохранители интересовались еще задолго до СВО и присвоения статуса иноагента. Так, летом 2021-го Алишер получил штраф на 100 тысяч рублей "за пропаганду наркотиков" в треках.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Моргенштерн* на премьере шоу "Русский ниндзя" телеканала СТС в Москве
Рэп-исполнитель Моргенштерн* на премьере шоу "Русский ниндзя" телеканала СТС в Москве
В этом году в СМИ появилась информация: Моргенштерн* может оказаться в суде, поскольку не отмечал в публикациях в Telegram, что он — иноагент. Пока ему грозит наказание за административное нарушение. Но если подобное повторится, рэпер рискует пойти по уголовной статье и даже попасть за решетку.
Сейчас Моргенштерн* живет за границей. На днях Екатерина Мизулина разместила в телеграм-канале видео, на котором продемонстрировала огромную корзину цветов. Подарку она не обрадовалась и попросила помощников выбросить его на помойку, что тоже попало в кадр. Мизулина заметила, что цветы от "врагов России не принимает".
Так она намекнула, что букет ей подарил человек, выступающий против СВО и России. Многие почему-то сразу подумали про Моргенштерна*.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКонцерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
Позже рэпер уже у себя в телеграм-канале разместил ролик, где не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что роскошный букет чиновнице послал именно он.
Face*: злодей нашего времени?
Еще один скандальный рэпер, осудивший СВО и сбежавший из России. Иван Дремин, которого слушатели знают по псевдониму Face*, этой весной выступил на онлайн-платформе, созданной при поддержке "Радио Свобода"** (ресурс финансирует Госдеп США).
В пилотном ролике, снятом в Праге (Чехия), рэпер, которого слушатели когда-то полюбили за трек "Гоша Рубчинский", рассуждал со сцены о ситуации с Украиной. По словам Дремина, те, кто выступил против России, "заслуживают уважения" в его, как он выразился, "бывшей стране".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Признано в России в качестве СМИ-иноагента.