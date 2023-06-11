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Инстасамка, Моргенштерн* и Face*: как сейчас живут оскандалившиеся рэперы - РИА Новости, 11.06.2023
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Шоубиз
 
08:00 11.06.2023 (обновлено: 08:04 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/repery-1877103776.html
Инстасамка, Моргенштерн* и Face*: как сейчас живут оскандалившиеся рэперы
Инстасамка, Моргенштерн* и Face*: как сейчас живут оскандалившиеся рэперы - РИА Новости, 11.06.2023
Инстасамка, Моргенштерн* и Face*: как сейчас живут оскандалившиеся рэперы
Шестого июня суд в Санкт-Петербурге запретил распространять в России песню "Ойда" иноагента Oxxxymiron* (Мирон Федоров), усмотрев в ней призывы к сепаратизму. О РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T08:00
2023-06-11T08:04
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Шестого июня суд в Санкт-Петербурге запретил распространять в России песню "Ойда" иноагента Oxxxymiron* (Мирон Федоров), усмотрев в ней призывы к сепаратизму. О том, что сейчас происходит с российскими хип-хоп-исполнителями, — в материале РИА Новости.Scally Milano стал хорошистомВесной в СК и Генпрокуратуру поступило заявление с просьбой проверить инцидент на концерте рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) в Северной столице.Тогда СМИ написали, что на шоу одна из поклонниц якобы скончалась из-за передозировки наркотиков. Концертная площадка эту информацию опровергла. Но 21-летнего Дмитриева решили привлечь к уголовной ответственности по нескольким статьям, в том числе за пропаганду запрещенных веществ.Вскоре рэпер "отредактировал свои произведения и убрал упоминание наркотических веществ в треках". Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она же добавила, что попросила СК не проводить проверки. А если они и будут, то учесть положительный шаг рэпера.Случай с Milano стал первым в новейшей российской истории, когда хип-хоп-исполнитель проявил столь высокую ответственность по отношению к слушателям.Инстасамка пока пытается стать хорошейСкандальная блогер и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, недавно встретилась с Екатериной Мизулиной. О встрече узнали СМИ.По данным источников, Зотеева пообещала убрать из треков нецензурную лексику и упоминания о запрещенных веществах. А еще будто бы решила вернуться в Россию из Дубая.Исполнительница хита "За деньги да" улетела из Москвы в начале мая на фоне новостей о блокировке ее банковских счетов. Но эта информация не подтвердилась."Трое из ларца": Kizaru, Кишлак и Big Baby TapeОни также попали под бдительный взгляд Мизулиной, которая попросила Генпрокуратуру, СК и МВД проверить этих исполнителей на пропаганду наркотиков.Вскоре Big Baby Tape (Егор Ракитин) объявил о переносе своего концерта, который был запланирован в Екатеринбурге. Организаторы шоу не назвали точную причину отмены выступления, но попросили поклонников "дождаться новой даты".Kizaru (Олег Нечипоренко), который давно сбежал из России за торговлю запрещенными веществами, на слова Мизулиной не отреагировал. А вот Кишлак (Максим Фисенко) позже разметил в телеграм-канале пост, где в ироничной форме отметил:&quot;5к людей пришло посмотреть, кто я такой, забавно. С утра 120к вроде было только. Три брата акробата, Тейп, Кизару и Шашлык. Вы мне льстите, я не смотрюсь там с такими крупными парнями&quot;, — написал рэпер.Фисенко также планирует летом выступить в некоторых российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург.Моргенштерна* "выбросили" на помойкуЭпатажным рэп-исполнителем правоохранители интересовались еще задолго до СВО и присвоения статуса иноагента. Так, летом 2021-го Алишер получил штраф на 100 тысяч рублей "за пропаганду наркотиков" в треках.В этом году в СМИ появилась информация: Моргенштерн* может оказаться в суде, поскольку не отмечал в публикациях в Telegram, что он — иноагент. Пока ему грозит наказание за административное нарушение. Но если подобное повторится, рэпер рискует пойти по уголовной статье и даже попасть за решетку.Сейчас Моргенштерн* живет за границей. На днях Екатерина Мизулина разместила в телеграм-канале видео, на котором продемонстрировала огромную корзину цветов. Подарку она не обрадовалась и попросила помощников выбросить его на помойку, что тоже попало в кадр. Мизулина заметила, что цветы от "врагов России не принимает".Так она намекнула, что букет ей подарил человек, выступающий против СВО и России. Многие почему-то сразу подумали про Моргенштерна*.Позже рэпер уже у себя в телеграм-канале разместил ролик, где не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что роскошный букет чиновнице послал именно он.Face*: злодей нашего времени? Еще один скандальный рэпер, осудивший СВО и сбежавший из России. Иван Дремин, которого слушатели знают по псевдониму Face*, этой весной выступил на онлайн-платформе, созданной при поддержке "Радио Свобода"** (ресурс финансирует Госдеп США).В пилотном ролике, снятом в Праге (Чехия), рэпер, которого слушатели когда-то полюбили за трек "Гоша Рубчинский", рассуждал со сцены о ситуации с Украиной. По словам Дремина, те, кто выступил против России, "заслуживают уважения" в его, как он выразился, "бывшей стране".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Признано в России в качестве СМИ-иноагента.
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Галина Соколова
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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новости шоу-бизнеса, слухи, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн), инстасамка (дарья зотеева), следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета, telegram, рэп
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, слухи, Россия, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Инстасамка (Дарья Зотеева), Следственный комитет России (СК РФ), Лига безопасного интернета, Telegram, рэп
Инстасамка, Моргенштерн* и Face*: как сейчас живут оскандалившиеся рэперы

Инстасамка, Моргенштерн* и Face*: где и как сейчас живут оскандалившиеся и беглые рэперы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Моргенштерн на премьере шоу "Русский ниндзя" телеканала СТС в Москве
Рэп-исполнитель Моргенштерн на премьере шоу Русский ниндзя телеканала СТС в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 июн РИА Новости. Шестого июня суд в Санкт-Петербурге запретил распространять в России песню "Ойда" иноагента Oxxxymiron* (Мирон Федоров), усмотрев в ней призывы к сепаратизму. О том, что сейчас происходит с российскими хип-хоп-исполнителями, — в материале РИА Новости.

Scally Milano стал хорошистом

Весной в СК и Генпрокуратуру поступило заявление с просьбой проверить инцидент на концерте рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) в Северной столице.
© Фото : Scally MilanoРэпер Scally Milano
Рэпер Scally Milano - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Scally Milano
Рэпер Scally Milano
Тогда СМИ написали, что на шоу одна из поклонниц якобы скончалась из-за передозировки наркотиков. Концертная площадка эту информацию опровергла. Но 21-летнего Дмитриева решили привлечь к уголовной ответственности по нескольким статьям, в том числе за пропаганду запрещенных веществ.
Вскоре рэпер "отредактировал свои произведения и убрал упоминание наркотических веществ в треках". Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она же добавила, что попросила СК не проводить проверки. А если они и будут, то учесть положительный шаг рэпера.
Случай с Milano стал первым в новейшей российской истории, когда хип-хоп-исполнитель проявил столь высокую ответственность по отношению к слушателям.

Инстасамка пока пытается стать хорошей

Скандальная блогер и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, недавно встретилась с Екатериной Мизулиной. О встрече узнали СМИ.
По данным источников, Зотеева пообещала убрать из треков нецензурную лексику и упоминания о запрещенных веществах. А еще будто бы решила вернуться в Россию из Дубая.
© @instasamkaПевица INSTASAMKA
Певица INSTASAMKA
© @instasamka
Певица INSTASAMKA
Исполнительница хита "За деньги да" улетела из Москвы в начале мая на фоне новостей о блокировке ее банковских счетов. Но эта информация не подтвердилась.

"Трое из ларца": Kizaru, Кишлак и Big Baby Tape

Они также попали под бдительный взгляд Мизулиной, которая попросила Генпрокуратуру, СК и МВД проверить этих исполнителей на пропаганду наркотиков.
Вскоре Big Baby Tape (Егор Ракитин) объявил о переносе своего концерта, который был запланирован в Екатеринбурге. Организаторы шоу не назвали точную причину отмены выступления, но попросили поклонников "дождаться новой даты".
CC BY 4.0 / Oleg Krasavin / Big Baby Tape в 2023Исполнитель Big Baby Tape
Исполнитель Big Baby Tape - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
CC BY 4.0 / Oleg Krasavin / Big Baby Tape в 2023
Исполнитель Big Baby Tape
Kizaru (Олег Нечипоренко), который давно сбежал из России за торговлю запрещенными веществами, на слова Мизулиной не отреагировал.
© Фото : KIZARUРэпер KIZARU
Рэпер KIZARU - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : KIZARU
Рэпер KIZARU
А вот Кишлак (Максим Фисенко) позже разметил в телеграм-канале пост, где в ироничной форме отметил:
«

"5к людей пришло посмотреть, кто я такой, забавно. С утра 120к вроде было только. Три брата акробата, Тейп, Кизару и Шашлык. Вы мне льстите, я не смотрюсь там с такими крупными парнями", — написал рэпер.

© Фото : Кишлак /TelegramРэпер Кишлак
Рэпер Кишлак - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Кишлак /Telegram
Рэпер Кишлак
Фисенко также планирует летом выступить в некоторых российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

Моргенштерна* "выбросили" на помойку

Эпатажным рэп-исполнителем правоохранители интересовались еще задолго до СВО и присвоения статуса иноагента. Так, летом 2021-го Алишер получил штраф на 100 тысяч рублей "за пропаганду наркотиков" в треках.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Моргенштерн* на премьере шоу "Русский ниндзя" телеканала СТС в Москве
Рэп-исполнитель Моргенштерн на премьере шоу Русский ниндзя телеканала СТС в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Рэп-исполнитель Моргенштерн* на премьере шоу "Русский ниндзя" телеканала СТС в Москве
В этом году в СМИ появилась информация: Моргенштерн* может оказаться в суде, поскольку не отмечал в публикациях в Telegram, что он — иноагент. Пока ему грозит наказание за административное нарушение. Но если подобное повторится, рэпер рискует пойти по уголовной статье и даже попасть за решетку.
© РИА НовостиМоргенштерн* в суде
Моргенштерн в суде - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости
Моргенштерн* в суде
Сейчас Моргенштерн* живет за границей. На днях Екатерина Мизулина разместила в телеграм-канале видео, на котором продемонстрировала огромную корзину цветов. Подарку она не обрадовалась и попросила помощников выбросить его на помойку, что тоже попало в кадр. Мизулина заметила, что цветы от "врагов России не принимает".
Так она намекнула, что букет ей подарил человек, выступающий против СВО и России. Многие почему-то сразу подумали про Моргенштерна*.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКонцерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
Позже рэпер уже у себя в телеграм-канале разместил ролик, где не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что роскошный букет чиновнице послал именно он.

Face*: злодей нашего времени?

Еще один скандальный рэпер, осудивший СВО и сбежавший из России. Иван Дремин, которого слушатели знают по псевдониму Face*, этой весной выступил на онлайн-платформе, созданной при поддержке "Радио Свобода"** (ресурс финансирует Госдеп США).
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Рэпер Face
Рэпер Face - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Рэпер Face
В пилотном ролике, снятом в Праге (Чехия), рэпер, которого слушатели когда-то полюбили за трек "Гоша Рубчинский", рассуждал со сцены о ситуации с Украиной. По словам Дремина, те, кто выступил против России, "заслуживают уважения" в его, как он выразился, "бывшей стране".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Признано в России в качестве СМИ-иноагента.
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаслухиРоссияМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Инстасамка (Дарья Зотеева)Следственный комитет России (СК РФ)Лига безопасного интернетаTelegramрэп
 
 
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