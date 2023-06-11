https://ria.ru/20230611/rebenok-1877577158.html

Родные выживших в джунглях в Колумбии детей рассказали об их состоянии

Родные выживших в джунглях в Колумбии детей рассказали об их состоянии - РИА Новости, 11.06.2023

Родные выживших в джунглях в Колумбии детей рассказали об их состоянии

Ребенок, который провел 40 дней в джунглях Колумбии после авиакатастрофы в мае вместе со своими братьями и сестрами, рассказал, что хочет ходить, но у него... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T23:55

2023-06-11T23:55

2023-06-11T23:59

в мире

колумбия

густаво петро

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ребенок, который провел 40 дней в джунглях Колумбии после авиакатастрофы в мае вместе со своими братьями и сестрами, рассказал, что хочет ходить, но у него болят ноги, сообщает местное издание Tiempo со ссылкой на дядю детей. Накануне в колумбийских джунглях были найдены живыми четверо детей, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни. Им 13, девять, четыре года и год. Дети из семьи коренных народов. "Единственный, кто поговорил со мной, сказал: "Дядя, я хочу ходить, но у меня болят ноги". Это единственное, что он сказал мне", - сказал дядя детей Даиро Хувеналь Мукутуи в интервью изданию. Он отметил, что это одновременно радостный и грустный момент для него. "Потому что я видел, как дети уходили с территории такие здоровые, и смотреть на них в таком состоянии было грустно, но прекрасно", - добавил он. Как отмечает издание, двоюродный дедушка Фиденсио Валенсия сказал, что дети не могли спать. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил на своей странице в Twitter в субботу, что он и его жена Вероника Алькосер навестили детей в госпитале. Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.

https://ria.ru/20230610/sobaka-1877433195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, колумбия, густаво петро