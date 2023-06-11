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Путин совершит несколько международных контактов на следующей неделе - РИА Новости, 11.06.2023
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15:04 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/putin-1877517392.html
Путин совершит несколько международных контактов на следующей неделе
Путин совершит несколько международных контактов на следующей неделе - РИА Новости, 11.06.2023
Путин совершит несколько международных контактов на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин совершит ряд международных контактов, несколько иностранных лидеров приедут в Россию, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T15:04
2023-06-11T15:04
пмэф-2023
владимир путин
россия
павел зарубин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин совершит ряд международных контактов, несколько иностранных лидеров приедут в Россию, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его телеграм-канале. Также Путин в День России по традиции вручит государственные премии и медали "Героя труда". На следующей неделе 14 - 17 июня состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ранее сообщалось, что глава государства выступит на форуме.
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владимир путин, россия, павел зарубин
ПМЭФ-2023, Владимир Путин, Россия, Павел Зарубин
ПМЭФ-2023
Путин совершит несколько международных контактов на следующей неделе

Путин встретится с иностранными лидерами и выступит на ПМЭФ на следующей неделе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин совершит ряд международных контактов, несколько иностранных лидеров приедут в Россию, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его телеграм-канале.
Также Путин в День России по традиции вручит государственные премии и медали "Героя труда".
На следующей неделе 14 - 17 июня состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ранее сообщалось, что глава государства выступит на форуме.
Президент Владимир Путин на встрече с участниками заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
"Все идет по плану". Путин рассказал о евразийском будущем
9 июня, 19:02
 
ПМЭФ-2023Владимир ПутинРоссияПавел Зарубин
 
 
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