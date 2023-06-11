https://ria.ru/20230611/putin-1877517392.html

Путин совершит несколько международных контактов на следующей неделе

Путин совершит несколько международных контактов на следующей неделе - РИА Новости, 11.06.2023

Путин совершит несколько международных контактов на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин совершит ряд международных контактов, несколько иностранных лидеров приедут в Россию, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T15:04

2023-06-11T15:04

2023-06-11T15:04

пмэф-2023

владимир путин

россия

павел зарубин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин совершит ряд международных контактов, несколько иностранных лидеров приедут в Россию, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его телеграм-канале. Также Путин в День России по традиции вручит государственные премии и медали "Героя труда". На следующей неделе 14 - 17 июня состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ранее сообщалось, что глава государства выступит на форуме.

https://ria.ru/20230609/politika-1877294106.html

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владимир путин, россия, павел зарубин