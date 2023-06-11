https://ria.ru/20230611/primore-1877462084.html

В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным ливнями селам

В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным ливнями селам - РИА Новости, 11.06.2023

В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным ливнями селам

Дорожники восстановили проезд ко всем отрезанным в Приморье после сильных ливней селам, сообщает Примавтодор. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T06:30

2023-06-11T06:30

2023-06-11T06:30

владивосток

октябрьский район

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Дорожники восстановили проезд ко всем отрезанным в Приморье после сильных ливней селам, сообщает Примавтодор. В Приморье 9-10 июня действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Во Владивостоке ливень начался во второй половине дня в четверг. Улицы города затопило, за ночь ливни повредили дороги, подпорные стены и тротуары, сошел грунт с косогоров, местами смыло асфальт и брусчатку. По данным синоптиков, менее чем за сутки во Владивостоке выпала месячная норма осадков, она побила рекорд 30-летней давности. В городе ввели режим ЧС. В общей сложности в трех районах выпало более месячной нормы осадков. Размыло участки дорог, несколько населенных пунктов остались без транспортного сообщения. "На данный момент на краевых дорогах действуют ограничения проезда из-за переливов. Отрезанных населенных пунктов нет", - говорится в сообщении. В Пограничном городском округе дорожники восстановили проезд к поселку Садовое. Еще есть небольшие переливы на дороге. В Октябрьском районе ограничен проезд на 12-13 километрах дороги Галенки−Новогеоргиевка−Фадеевка−Застава. Уровень воды начинает снижаться. Дорожники будут работать круглосуточно до тех пор, пока не будет обеспечен проезд для всех видов транспорта, отметили в Примавтодоре.

https://ria.ru/20230607/chs-1876835563.html

https://ria.ru/20230311/stambul-1857233354.html

владивосток

октябрьский район

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владивосток, октябрьский район, происшествия