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В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным ливнями селам - РИА Новости, 11.06.2023
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06:30 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/primore-1877462084.html
В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным ливнями селам
В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным ливнями селам - РИА Новости, 11.06.2023
В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным ливнями селам
Дорожники восстановили проезд ко всем отрезанным в Приморье после сильных ливней селам, сообщает Примавтодор. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T06:30
2023-06-11T06:30
владивосток
октябрьский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Дорожники восстановили проезд ко всем отрезанным в Приморье после сильных ливней селам, сообщает Примавтодор. В Приморье 9-10 июня действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Во Владивостоке ливень начался во второй половине дня в четверг. Улицы города затопило, за ночь ливни повредили дороги, подпорные стены и тротуары, сошел грунт с косогоров, местами смыло асфальт и брусчатку. По данным синоптиков, менее чем за сутки во Владивостоке выпала месячная норма осадков, она побила рекорд 30-летней давности. В городе ввели режим ЧС. В общей сложности в трех районах выпало более месячной нормы осадков. Размыло участки дорог, несколько населенных пунктов остались без транспортного сообщения. "На данный момент на краевых дорогах действуют ограничения проезда из-за переливов. Отрезанных населенных пунктов нет", - говорится в сообщении. В Пограничном городском округе дорожники восстановили проезд к поселку Садовое. Еще есть небольшие переливы на дороге. В Октябрьском районе ограничен проезд на 12-13 километрах дороги Галенки−Новогеоргиевка−Фадеевка−Застава. Уровень воды начинает снижаться. Дорожники будут работать круглосуточно до тех пор, пока не будет обеспечен проезд для всех видов транспорта, отметили в Примавтодоре.
https://ria.ru/20230607/chs-1876835563.html
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владивосток, октябрьский район, происшествия
Владивосток, Октябрьский район, Происшествия
В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным ливнями селам

Примавтодор сообщил о восстановлении проезда ко всем отрезанным ливнями селам

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краюЛиквидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений
Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Дорожники восстановили проезд ко всем отрезанным в Приморье после сильных ливней селам, сообщает Примавтодор.
В Приморье 9-10 июня действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Во Владивостоке ливень начался во второй половине дня в четверг. Улицы города затопило, за ночь ливни повредили дороги, подпорные стены и тротуары, сошел грунт с косогоров, местами смыло асфальт и брусчатку. По данным синоптиков, менее чем за сутки во Владивостоке выпала месячная норма осадков, она побила рекорд 30-летней давности. В городе ввели режим ЧС. В общей сложности в трех районах выпало более месячной нормы осадков. Размыло участки дорог, несколько населенных пунктов остались без транспортного сообщения.
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"На данный момент на краевых дорогах действуют ограничения проезда из-за переливов. Отрезанных населенных пунктов нет", - говорится в сообщении.
В Пограничном городском округе дорожники восстановили проезд к поселку Садовое. Еще есть небольшие переливы на дороге. В Октябрьском районе ограничен проезд на 12-13 километрах дороги Галенки−Новогеоргиевка−Фадеевка−Застава. Уровень воды начинает снижаться.
Дорожники будут работать круглосуточно до тех пор, пока не будет обеспечен проезд для всех видов транспорта, отметили в Примавтодоре.
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