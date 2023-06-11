https://ria.ru/20230611/premii-1877483242.html
Путин подписал указы о присуждении государственных премий за 2022 год
Путин подписал указы о присуждении государственных премий за 2022 год - РИА Новости, 11.06.2023
Путин подписал указы о присуждении государственных премий за 2022 год
Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении госпремий за 2022 год в области культуры, науки, гуманитарной и благотворительной деятельности,... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T10:26
2023-06-11T10:26
2023-06-11T11:23
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении госпремий за 2022 год в области культуры, науки, гуманитарной и благотворительной деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля.Как говорится в указах, госпремия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2022 года присуждена главе фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольге Демичевой, за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2022 года - заместителю председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлии Зимовой, за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2022 года - режиссеру Карену Шахназарову.Кроме того, госпремии в области литературы и искусства 2022 года присуждены реставраторам Андрею Голубейко и Александре Орловской, худруку Хора имени Пятницкого Александре Пермяковой, гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, режиссеру Климу Шипенко, актрисе Юлии Пересильд.Отмечается, что госпремии в области науки и технологий 2022 года вручены сотрудникам Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Скорохватову и Владимиру Копейкину, а также сотрудникам Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава РФ Геннадию Сухих, Левону Ашрафяну и Дмитрию Трофимову.Ранее помощник главы государства Андрей Фурсенко объявил имена лауреатов, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в пятницу.
https://ria.ru/20230609/premiya-1877188343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин подписал указы о присуждении государственных премий за 2022 год
Путин подписал указы о присуждении госпремий за 2022 год в области науки и культуры
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указы
о присуждении госпремий за 2022 год в области культуры, науки, гуманитарной и благотворительной деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля.
Как говорится в указах, госпремия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2022 года присуждена главе фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольге Демичевой, за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2022 года - заместителю председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлии Зимовой, за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2022 года - режиссеру Карену Шахназарову.
Реставраторам Третьяковской галереи присудили Государственную премию
Кроме того, госпремии в области литературы и искусства 2022 года присуждены реставраторам Андрею Голубейко и Александре Орловской, худруку Хора имени Пятницкого Александре Пермяковой, гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, режиссеру Климу Шипенко, актрисе Юлии Пересильд.
Отмечается, что госпремии в области науки и технологий 2022 года вручены сотрудникам Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Скорохватову и Владимиру Копейкину, а также сотрудникам Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава РФ Геннадию Сухих, Левону Ашрафяну и Дмитрию Трофимову.
Ранее помощник главы государства Андрей Фурсенко объявил имена лауреатов, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в пятницу.
Трейлеры российского канала номинировали на престижную американскую премию