https://ria.ru/20230611/pozhar-1877458641.html

На юго-востоке Москвы загорелся автосервис

На юго-востоке Москвы загорелся автосервис - РИА Новости, 11.06.2023

На юго-востоке Москвы загорелся автосервис

Пожар на площади 600 квадратных метров произошел на Люблинской улице в Москве, спасателям удалось его ликвидировать, сообщает столичный главк МЧС. По данным из... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T04:41

2023-06-11T04:41

2023-06-11T04:41

москва

россия

ювао (москва)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пожар на площади 600 квадратных метров произошел на Люблинской улице в Москве, спасателям удалось его ликвидировать, сообщает столичный главк МЧС. По данным из открытых источников, по указанному ведомством адресу расположен автосервис. "Одиннадцатого июня 2023 года в 1.58 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮВАО, улица Люблинская, дом 64, строение 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание металлического одноэтажного здания. В 3.26 пожар локализовали на площади 600 квадратных метров, а в 3.38 он был ликвидирован", - говорится в сообщении. Как сообщили в ведомстве, сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20230611/pozhary-1877457614.html

москва

россия

ювао (москва)

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москва, россия, ювао (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия