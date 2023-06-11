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На юго-востоке Москвы загорелся автосервис - РИА Новости, 11.06.2023
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04:41 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/pozhar-1877458641.html
На юго-востоке Москвы загорелся автосервис
На юго-востоке Москвы загорелся автосервис - РИА Новости, 11.06.2023
На юго-востоке Москвы загорелся автосервис
Пожар на площади 600 квадратных метров произошел на Люблинской улице в Москве, спасателям удалось его ликвидировать, сообщает столичный главк МЧС. По данным из... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T04:41
2023-06-11T04:41
москва
россия
ювао (москва)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пожар на площади 600 квадратных метров произошел на Люблинской улице в Москве, спасателям удалось его ликвидировать, сообщает столичный главк МЧС. По данным из открытых источников, по указанному ведомством адресу расположен автосервис. "Одиннадцатого июня 2023 года в 1.58 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮВАО, улица Люблинская, дом 64, строение 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание металлического одноэтажного здания. В 3.26 пожар локализовали на площади 600 квадратных метров, а в 3.38 он был ликвидирован", - говорится в сообщении. Как сообщили в ведомстве, сведений о пострадавших не поступало.
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москва, россия, ювао (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, ЮВАО (Москва), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На юго-востоке Москвы загорелся автосервис

На Люблинской улице в Москве загорелся автосервис на площади 600 квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пожар на площади 600 квадратных метров произошел на Люблинской улице в Москве, спасателям удалось его ликвидировать, сообщает столичный главк МЧС. По данным из открытых источников, по указанному ведомством адресу расположен автосервис.
"Одиннадцатого июня 2023 года в 1.58 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮВАО, улица Люблинская, дом 64, строение 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание металлического одноэтажного здания. В 3.26 пожар локализовали на площади 600 квадратных метров, а в 3.38 он был ликвидирован", - говорится в сообщении.
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03:12
Как сообщили в ведомстве, сведений о пострадавших не поступало.
 
МоскваРоссияЮВАО (Москва)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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