https://ria.ru/20230611/posol-1877546373.html

Россия готова рассмотреть честные идеи посредников по Украине, заявил посол

Россия готова рассмотреть честные идеи посредников по Украине, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2023

Россия готова рассмотреть честные идеи посредников по Украине, заявил посол

Российская сторона готова рассматривать нейтральные, конструктивные предложения возможных посредников для мирных переговоров по конфликту на Украине, заявил... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T19:02

2023-06-11T19:02

2023-06-11T19:02

в мире

россия

украина

вена

дмитрий любинский

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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Российская сторона готова рассматривать нейтральные, конструктивные предложения возможных посредников для мирных переговоров по конфликту на Украине, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Вопрос о посредниках очень важен, но, с моей точки зрения, не является решающим. Разумеется, мы готовы рассматривать все честные, серьезные, нейтральные, хорошо продуманные и конструктивные предложения возможных посредников. Так, много идей для урегулирования содержится в предложениях наших китайских друзей", - сказал посол в интервью австрийскому порталу exxpress. Дипломат добавил, что Россия ценит усилия в этом отношении со стороны Турции, к примеру, по "зерновой сделке", мирные инициативы африканских стран, а также готовность Ватикана. "При этом мирный процесс мог бы стать важной составляющей и даже звездным часом формирующегося нового многополярного миропорядка", - уточнил Любинский. При этом он отметил, что российская сторона также прекрасно понимает, что в этом вопросе не существует универсального решения. "Тем более, что (Владимир - ред.) Зеленский вполне отчетливо дал понять, что ему не нужны никакие посредники и любое урегулирование возможно только на основе его так называемой "формулы мира", которая полностью оторвана от реальности", - пояснил посол, добавив, что в этой ситуации Москва не видит иного выхода, кроме реализации поставленных задач и достижения всех целей СВО собственными силами.

https://ria.ru/20230611/sanktsii-1877545172.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, вена, дмитрий любинский