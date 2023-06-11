Россия готова рассмотреть честные идеи посредников по Украине, заявил посол
Посол в Вене Любинский: Россия готова рассмотреть серьезные идеи посредников по Украине
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Российская сторона готова рассматривать нейтральные, конструктивные предложения возможных посредников для мирных переговоров по конфликту на Украине, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
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"Вопрос о посредниках очень важен, но, с моей точки зрения, не является решающим. Разумеется, мы готовы рассматривать все честные, серьезные, нейтральные, хорошо продуманные и конструктивные предложения возможных посредников. Так, много идей для урегулирования содержится в предложениях наших китайских друзей", - сказал посол в интервью австрийскому порталу exxpress.
Дипломат добавил, что Россия ценит усилия в этом отношении со стороны Турции, к примеру, по "зерновой сделке", мирные инициативы африканских стран, а также готовность Ватикана. "При этом мирный процесс мог бы стать важной составляющей и даже звездным часом формирующегося нового многополярного миропорядка", - уточнил Любинский.
При этом он отметил, что российская сторона также прекрасно понимает, что в этом вопросе не существует универсального решения. "Тем более, что (Владимир - ред.) Зеленский вполне отчетливо дал понять, что ему не нужны никакие посредники и любое урегулирование возможно только на основе его так называемой "формулы мира", которая полностью оторвана от реальности", - пояснил посол, добавив, что в этой ситуации Москва не видит иного выхода, кроме реализации поставленных задач и достижения всех целей СВО собственными силами.