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СМИ: румынского посла отозвали из Кении из-за слов об африканцах и обезьяне - РИА Новости, 11.06.2023
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05:54 11.06.2023 (обновлено: 06:28 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/posol-1877460778.html
СМИ: румынского посла отозвали из Кении из-за слов об африканцах и обезьяне
СМИ: румынского посла отозвали из Кении из-за слов об африканцах и обезьяне - РИА Новости, 11.06.2023
СМИ: румынского посла отозвали из Кении из-за слов об африканцах и обезьяне
Бухарест отозвал посла Румынии в Кении Драгоша Виорела Цигэу на фоне разгоревшегося скандала — дипломата обвиняют в расистской риторике, сообщает издание... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T05:54
2023-06-11T06:28
румыния
кения
бухарест
в мире
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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Бухарест отозвал посла Румынии в Кении Драгоша Виорела Цигэу на фоне разгоревшегося скандала — дипломата обвиняют в расистской риторике, сообщает издание Adevărul ("Правда")."Посол Румынии в Кении был отозван в страну после масштабного дипломатического скандала, сейчас министерство иностранных дел инициировало процедуру его отставки с занимаемой должности. Такой шаг был предпринят после того, как стало известно об инциденте во время встречи с группой восточноевропейских дипломатов в отделении Организации Объединенных Наций в Найроби. Драгош Виорел Цигэу сделал комментарий, который вызвал волну споров в дипломатическом сообществе и был расценен, как расистский. Увидев поблизости обезьяну, дипломат сказал: "Африканская группа присоединилась к нам", - пишет издание. Эта реплика, как говорится в статье, показалась некоторым присутствующим бестактной и неуважительной и побудила африканскую сторону обратиться к румынскому послу за разъяснениями.Африканские дипломаты сделали заявление, в котором подчеркнули важность создания атмосферы взаимного уважения, взаимопонимания и чуткости в дипломатической сфере. Они призвали принять надлежащие меры по урегулированию инцидентов, которые могут подорвать дипломатические отношения и увековечить стереотипы или предубеждения.Adevărul уточняет, что инцидент произошел еще в середине апреля, однако о нем стало известно только на днях. Также сообщается, что дипломатический контрольно-оценочный орган (CCED) МИД Румынии начал проверку по этому случаю и инициировал процедуры, "в том числе для установления внутренних мер МИД, которые требуются в данной ситуации".
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румыния, кения, бухарест, в мире
Румыния, Кения, Бухарест, В мире
СМИ: румынского посла отозвали из Кении из-за слов об африканцах и обезьяне

Adevărul: румынский посол в Кении сравнил африканцев с обезьянами, после чего был отозван

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Бухарест отозвал посла Румынии в Кении Драгоша Виорела Цигэу на фоне разгоревшегося скандала — дипломата обвиняют в расистской риторике, сообщает издание Adevărul ("Правда").
«
"Посол Румынии в Кении был отозван в страну после масштабного дипломатического скандала, сейчас министерство иностранных дел инициировало процедуру его отставки с занимаемой должности. Такой шаг был предпринят после того, как стало известно об инциденте во время встречи с группой восточноевропейских дипломатов в отделении Организации Объединенных Наций в Найроби. Драгош Виорел Цигэу сделал комментарий, который вызвал волну споров в дипломатическом сообществе и был расценен, как расистский. Увидев поблизости обезьяну, дипломат сказал: "Африканская группа присоединилась к нам", - пишет издание.
Эта реплика, как говорится в статье, показалась некоторым присутствующим бестактной и неуважительной и побудила африканскую сторону обратиться к румынскому послу за разъяснениями.
Африканские дипломаты сделали заявление, в котором подчеркнули важность создания атмосферы взаимного уважения, взаимопонимания и чуткости в дипломатической сфере. Они призвали принять надлежащие меры по урегулированию инцидентов, которые могут подорвать дипломатические отношения и увековечить стереотипы или предубеждения.
Adevărul уточняет, что инцидент произошел еще в середине апреля, однако о нем стало известно только на днях. Также сообщается, что дипломатический контрольно-оценочный орган (CCED) МИД Румынии начал проверку по этому случаю и инициировал процедуры, "в том числе для установления внутренних мер МИД, которые требуются в данной ситуации".
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