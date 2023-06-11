https://ria.ru/20230611/posol-1877460778.html

СМИ: румынского посла отозвали из Кении из-за слов об африканцах и обезьяне

СМИ: румынского посла отозвали из Кении из-за слов об африканцах и обезьяне - РИА Новости, 11.06.2023

СМИ: румынского посла отозвали из Кении из-за слов об африканцах и обезьяне

Бухарест отозвал посла Румынии в Кении Драгоша Виорела Цигэу на фоне разгоревшегося скандала — дипломата обвиняют в расистской риторике, сообщает издание... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T05:54

2023-06-11T05:54

2023-06-11T06:28

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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Бухарест отозвал посла Румынии в Кении Драгоша Виорела Цигэу на фоне разгоревшегося скандала — дипломата обвиняют в расистской риторике, сообщает издание Adevărul ("Правда")."Посол Румынии в Кении был отозван в страну после масштабного дипломатического скандала, сейчас министерство иностранных дел инициировало процедуру его отставки с занимаемой должности. Такой шаг был предпринят после того, как стало известно об инциденте во время встречи с группой восточноевропейских дипломатов в отделении Организации Объединенных Наций в Найроби. Драгош Виорел Цигэу сделал комментарий, который вызвал волну споров в дипломатическом сообществе и был расценен, как расистский. Увидев поблизости обезьяну, дипломат сказал: "Африканская группа присоединилась к нам", - пишет издание. Эта реплика, как говорится в статье, показалась некоторым присутствующим бестактной и неуважительной и побудила африканскую сторону обратиться к румынскому послу за разъяснениями.Африканские дипломаты сделали заявление, в котором подчеркнули важность создания атмосферы взаимного уважения, взаимопонимания и чуткости в дипломатической сфере. Они призвали принять надлежащие меры по урегулированию инцидентов, которые могут подорвать дипломатические отношения и увековечить стереотипы или предубеждения.Adevărul уточняет, что инцидент произошел еще в середине апреля, однако о нем стало известно только на днях. Также сообщается, что дипломатический контрольно-оценочный орган (CCED) МИД Румынии начал проверку по этому случаю и инициировал процедуры, "в том числе для установления внутренних мер МИД, которые требуются в данной ситуации".

https://ria.ru/20230301/rasizm-1854938694.html

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румыния, кения, бухарест, в мире