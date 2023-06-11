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Минэкономразвития планирует запустить безвизовые турпоездки с Китаем в июле

Минэкономразвития планирует запустить безвизовые турпоездки с Китаем в июле - РИА Новости, 11.06.2023

Минэкономразвития планирует запустить безвизовые турпоездки с Китаем в июле

Россия рассчитывает в июле запустить групповые безвизовые туристические поездки с Китаем, сообщили в Минэкономразвитии. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T15:59

2023-06-11T15:59

2023-06-11T15:59

туризм

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

китай

иран

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает в июле запустить групповые безвизовые туристические поездки с Китаем, сообщили в Минэкономразвитии. "По групповым безвизовым поездкам - перед нами стоит задача запустить Иран и Китай… От китайской стороны нам коллеги обещают в июне предоставить перечень. Мы все перечни свои туда направили давно, в мае. Рассчитываем, что мы ими обменяемся и, по данным МИД России, с Китаем запустим (безвизовый групповой обмен - ред.) в июле", - сказал в ходе встречи с бизнесом в рамках форума "Путешествуй!" министр экономического развития Максим Решетников. Он уточнил, что по безвизовым групповым обменам с Ираном Россия уже получила на прошлой неделе официальный список уполномоченных туроператоров. "Мы сейчас последние бюрократические этапы проходим", - уточнил министр.

https://ria.ru/20230609/kitay-1877033328.html

россия

китай

иран

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россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), китай, иран, в мире