https://ria.ru/20230611/poezda-1877537767.html

Оператор ж/д перевозок в Крым не ожидает сбоя в графике движения поездов

Оператор ж/д перевозок в Крым не ожидает сбоя в графике движения поездов - РИА Новости, 11.06.2023

Оператор ж/д перевозок в Крым не ожидает сбоя в графике движения поездов

Сбоя в графике движения поездов из-за повреждения путей в Крыму не прогнозируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора пассажирских железнодорожных... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T17:41

2023-06-11T17:41

2023-06-11T17:42

происшествия

кировский район

феодосия

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Сбоя в графике движения поездов из-за повреждения путей в Крыму не прогнозируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым "ГрандСервисЭкспресс" ("ГСЭ").Движение поездов приостановлено в Кировском районе Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что приостановка движения, предварительно, займет до четырех часов."Сбоя в графике движения поездов не прогнозируется", - сообщили РИА Новости в компании.Там также сообщили, что ее специалисты находятся на месте происшествия и оценивают время, необходимое для запуска движения."На месте происшествия находятся наши сотрудники, сейчас нужно время, чтобы оценить время восстановления и задержки поездов", - сообщили в компании.Кировский район Крыма находится в восточной части полуострова, рядом расположена Феодосия. Через район проходит железная дорога от Крымского моста к Джанкою, Симферополю и Севастополю.

https://ria.ru/20230606/feyki-1876539228.html

кировский район

феодосия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кировский район, феодосия, сергей аксенов (политик), республика крым