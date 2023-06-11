Рейтинг@Mail.ru
Оператор ж/д перевозок в Крым не ожидает сбоя в графике движения поездов - РИА Новости, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 11.06.2023 (обновлено: 17:42 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/poezda-1877537767.html
Оператор ж/д перевозок в Крым не ожидает сбоя в графике движения поездов
Оператор ж/д перевозок в Крым не ожидает сбоя в графике движения поездов - РИА Новости, 11.06.2023
Оператор ж/д перевозок в Крым не ожидает сбоя в графике движения поездов
Сбоя в графике движения поездов из-за повреждения путей в Крыму не прогнозируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора пассажирских железнодорожных... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T17:41
2023-06-11T17:42
происшествия
кировский район
феодосия
сергей аксенов (политик)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874574256_0:141:3230:1958_1920x0_80_0_0_fb8ca6cf2089f84c842b87106b840cb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Сбоя в графике движения поездов из-за повреждения путей в Крыму не прогнозируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым "ГрандСервисЭкспресс" ("ГСЭ").Движение поездов приостановлено в Кировском районе Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что приостановка движения, предварительно, займет до четырех часов."Сбоя в графике движения поездов не прогнозируется", - сообщили РИА Новости в компании.Там также сообщили, что ее специалисты находятся на месте происшествия и оценивают время, необходимое для запуска движения."На месте происшествия находятся наши сотрудники, сейчас нужно время, чтобы оценить время восстановления и задержки поездов", - сообщили в компании.Кировский район Крыма находится в восточной части полуострова, рядом расположена Феодосия. Через район проходит железная дорога от Крымского моста к Джанкою, Симферополю и Севастополю.
https://ria.ru/20230606/feyki-1876539228.html
кировский район
феодосия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874574256_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_2660f861872a082bafd2aab153cae303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировский район, феодосия, сергей аксенов (политик), республика крым
Происшествия, Кировский район, Феодосия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Оператор ж/д перевозок в Крым не ожидает сбоя в графике движения поездов

"ГрандСервисЭкспресс" не ожидает сбоя в движении поездов из-за повреждения путей в Крыму

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный вокзал Феодосии
Железнодорожный вокзал Феодосии - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Железнодорожный вокзал Феодосии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Сбоя в графике движения поездов из-за повреждения путей в Крыму не прогнозируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым "ГрандСервисЭкспресс" ("ГСЭ").
Движение поездов приостановлено в Кировском районе Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что приостановка движения, предварительно, займет до четырех часов.
«
"Сбоя в графике движения поездов не прогнозируется", - сообщили РИА Новости в компании.
Там также сообщили, что ее специалисты находятся на месте происшествия и оценивают время, необходимое для запуска движения.
"На месте происшествия находятся наши сотрудники, сейчас нужно время, чтобы оценить время восстановления и задержки поездов", - сообщили в компании.
Кировский район Крыма находится в восточной части полуострова, рядом расположена Феодосия. Через район проходит железная дорога от Крымского моста к Джанкою, Симферополю и Севастополю.
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В Крыму предупредили о фейковых сообщениях об эвакуации
6 июня, 17:38
 
ПроисшествияКировский районФеодосияСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала