https://ria.ru/20230611/plennye-1877562625.html

Омбудсмен ЛНР сообщила об освобождении четырех бойцов республики из плена

Омбудсмен ЛНР сообщила об освобождении четырех бойцов республики из плена - РИА Новости, 11.06.2023

Омбудсмен ЛНР сообщила об освобождении четырех бойцов республики из плена

Четыре бойца Луганской Народной Республики освобождены из украинского плена, написала омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова в своем телеграм-канале. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T20:43

2023-06-11T20:43

2023-06-11T20:43

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

виктория сердюкова

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Четыре бойца Луганской Народной Республики освобождены из украинского плена, написала омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова в своем телеграм-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, в воскресенье в результате переговоров возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. "Сегодня, 11 июня 2023 (года), состоялся долгожданный обмен военнопленными с государством Украина, в результате которого 94 российских военных возвращены на Родину. Четверо из них - наши земляки!" - сообщила Сердюкова.

https://ria.ru/20230526/plen-1874263703.html

луганская народная республика

украина

россия

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луганская народная республика, виктория сердюкова, украина, в мире, россия