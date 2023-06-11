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Омбудсмен ЛНР сообщила об освобождении четырех бойцов республики из плена - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/plennye-1877562625.html
Омбудсмен ЛНР сообщила об освобождении четырех бойцов республики из плена
Омбудсмен ЛНР сообщила об освобождении четырех бойцов республики из плена - РИА Новости, 11.06.2023
Омбудсмен ЛНР сообщила об освобождении четырех бойцов республики из плена
Четыре бойца Луганской Народной Республики освобождены из украинского плена, написала омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова в своем телеграм-канале. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T20:43
2023-06-11T20:43
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
виктория сердюкова
украина
в мире
россия
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Четыре бойца Луганской Народной Республики освобождены из украинского плена, написала омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова в своем телеграм-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, в воскресенье в результате переговоров возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. "Сегодня, 11 июня 2023 (года), состоялся долгожданный обмен военнопленными с государством Украина, в результате которого 94 российских военных возвращены на Родину. Четверо из них - наши земляки!" - сообщила Сердюкова.
https://ria.ru/20230526/plen-1874263703.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, виктория сердюкова, украина, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Виктория Сердюкова, Украина, В мире, Россия
Омбудсмен ЛНР сообщила об освобождении четырех бойцов республики из плена

Омбудсмен Сердюкова сообщила об освобождении четырех бойцов ЛНР из украинского плена

© Минобороны РоссииВозвращение из украинского плена 94 российских военнослужащих. Кадр видео
Возвращение из украинского плена 94 российских военнослужащих. Кадр видео
© Минобороны России
Возвращение из украинского плена 94 российских военнослужащих. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Четыре бойца Луганской Народной Республики освобождены из украинского плена, написала омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова в своем телеграм-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, в воскресенье в результате переговоров возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
"Сегодня, 11 июня 2023 (года), состоялся долгожданный обмен военнопленными с государством Украина, в результате которого 94 российских военных возвращены на Родину. Четверо из них - наши земляки!" - сообщила Сердюкова.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВиктория СердюковаУкраинаВ миреРоссия
 
 
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