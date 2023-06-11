https://ria.ru/20230611/plata-1877495451.html

Турция подтвердила увеличение платы за проход судов через проливы с 1 июля

Турция подтвердила увеличение платы за проход судов через проливы с 1 июля - РИА Новости, 11.06.2023

Турция подтвердила увеличение платы за проход судов через проливы с 1 июля

С 1 июля Анкара увеличивает плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на восемь процентов, официально подтвердил министр транспорта и... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T11:52

2023-06-11T11:52

2023-06-11T12:56

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АНКАРА, 11 июн — РИА Новости. С 1 июля Анкара увеличивает плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на восемь процентов, официально подтвердил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу, его слова приводит газета Star. "С 1 июля 2023 года мы снова обновляем этот сбор до 4,42 доллара (увеличение на 8,3 процента)", — сказал он.О планируемом повышении тарифа в понедельник сообщила газета "Айдынлык" со ссылкой на решение Главного управления по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры. Согласно публикации, доходы страны после этого решения могут достигнуть в текущем году 900 миллионов долларов.Турецкие власти в октябре прошлого года в пять раз увеличили стоимость (до 4,08 доллара) сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Тариф рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов. При подписании документа золотой франк приравняли к 0,8 доллара. Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

https://ria.ru/20230116/bosfor-1845296751.html

https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876327839.html

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дарданеллы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, босфор, дарданеллы