Рейтинг@Mail.ru
Турция подтвердила увеличение платы за проход судов через проливы с 1 июля - РИА Новости, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 11.06.2023 (обновлено: 12:56 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/plata-1877495451.html
Турция подтвердила увеличение платы за проход судов через проливы с 1 июля
Турция подтвердила увеличение платы за проход судов через проливы с 1 июля - РИА Новости, 11.06.2023
Турция подтвердила увеличение платы за проход судов через проливы с 1 июля
С 1 июля Анкара увеличивает плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на восемь процентов, официально подтвердил министр транспорта и... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T11:52
2023-06-11T12:56
в мире
турция
босфор
дарданеллы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804270574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_482c3d0e61410556ece68ada1e871423.jpg
АНКАРА, 11 июн — РИА Новости. С 1 июля Анкара увеличивает плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на восемь процентов, официально подтвердил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу, его слова приводит газета Star. &quot;С 1 июля 2023 года мы снова обновляем этот сбор до 4,42 доллара (увеличение на 8,3 процента)&quot;, — сказал он.О планируемом повышении тарифа в понедельник сообщила газета "Айдынлык" со ссылкой на решение Главного управления по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры. Согласно публикации, доходы страны после этого решения могут достигнуть в текущем году 900 миллионов долларов.Турецкие власти в октябре прошлого года в пять раз увеличили стоимость (до 4,08 доллара) сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Тариф рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов. При подписании документа золотой франк приравняли к 0,8 доллара. Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
https://ria.ru/20230116/bosfor-1845296751.html
https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876327839.html
турция
босфор
дарданеллы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804270574_328:370:2566:2048_1920x0_80_0_0_f452382e47256ec383e8b52e09f55f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, босфор, дарданеллы
В мире, Турция, Босфор, Дарданеллы
Турция подтвердила увеличение платы за проход судов через проливы с 1 июля

Турция подтвердила увеличение платы за проход судов через проливы с 1 июля на 8,3 процента

© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 июн — РИА Новости. С 1 июля Анкара увеличивает плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на восемь процентов, официально подтвердил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу, его слова приводит газета Star.
«

"С 1 июля 2023 года мы снова обновляем этот сбор до 4,42 доллара (увеличение на 8,3 процента)", — сказал он.

О планируемом повышении тарифа в понедельник сообщила газета "Айдынлык" со ссылкой на решение Главного управления по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры. Согласно публикации, доходы страны после этого решения могут достигнуть в текущем году 900 миллионов долларов.
Турецкие власти в октябре прошлого года в пять раз увеличили стоимость (до 4,08 доллара) сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы.
Очередь из вставших на якорь у южного входа в Босфор судов - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
В Босфоре очередь из судов растянулась на километры
16 января, 19:26
Тариф рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов. При подписании документа золотой франк приравняли к 0,8 доллара.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями.
В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Россия отдает Турции свои козыри в Европе
6 июня, 08:00
 
В миреТурцияБосфорДарданеллы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала