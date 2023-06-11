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Ветеран ЦРУ раскрыл, как Вашингтон планирует подставить Зеленского
Ветеран ЦРУ раскрыл, как Вашингтон планирует подставить Зеленского - РИА Новости, 11.06.2023
Ветеран ЦРУ раскрыл, как Вашингтон планирует подставить Зеленского
Американские власти планируют пожертвовать Владимиром Зеленским для сокрытия своих преступлений, связанных с диверсиями на "Северных потоках" и подрывом... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T19:07
2023-06-11T19:07
2023-06-11T19:28
в мире
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украина
центральное разведывательное управление (цру)
разрушение каховской гэс
северный поток
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американские власти планируют пожертвовать Владимиром Зеленским для сокрытия своих преступлений, связанных с диверсиями на "Северных потоках" и подрывом Каховской ГЭС, заявил в интервью Стивену Гарднеру экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Одна часть нашего правительства готова, как говорят у нас в Вашингтоне, отдать Зеленского на съедение", — указал эксперт.По словам специалиста, в США понимают, что Киев не сможет добиться успеха в конфликте с Москвой, и планируют пожертвовать Зеленским. Именно поэтому Вашингтон перекладывает вину за диверсии на "Северных потоках" на украинцев, сливая информацию об инциденте американским СМИ. Позже США могут попытаться таким же образом подставить Киев в истории с подрывом Каховской ГЭС. Таким образом Белый дом пытается скрыть свои преступления и вместе с этим минимизировать риск ядерного конфликта с Россией."Они понимают, что Россия их превосходит в обычных и, возможно, в стратегических отношениях", — подытожил Макговерн.
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в мире, россия, украина, центральное разведывательное управление (цру), разрушение каховской гэс, северный поток, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Разрушение Каховской ГЭС, Северный поток, Владимир Зеленский
Ветеран ЦРУ раскрыл, как Вашингтон планирует подставить Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ: США планируют пожертвовать Зеленским, чтобы скрыть свои преступления