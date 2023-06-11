https://ria.ru/20230611/peterburg-1877503930.html

В Петербурге в период ПМЭФ ожидается до 26 градусов тепла

В Петербурге в период ПМЭФ ожидается до 26 градусов тепла - РИА Новости, 11.06.2023

В Петербурге в период ПМЭФ ожидается до 26 градусов тепла

До 24-26 градусов тепла ожидается на следующей неделе в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в телеграм-канале, именно в этот... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T13:23

2023-06-11T13:23

2023-06-11T14:08

пмэф-2023

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

санкт-петербург

погода

александр колесов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. До 24-26 градусов тепла ожидается на следующей неделе в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в телеграм-канале, именно в этот период в Северной столице пройдет Петербургский международный экономический форум. "Завтра в Санкт-Петербурге днем +21…+23 градуса, а на предстоящей рабочей неделе и еще выше, до +24…+26 градусов. Это будет нам компенсация за холодное начала июня", - написал он. Колесов также отметил, что на предстоящей неделе в Петербурге будет сухо и солнечно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Главная тема ПМЭФ в этом году - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".

https://ria.ru/20230607/forum-1876800710.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, санкт-петербург, погода, александр колесов