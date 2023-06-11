https://ria.ru/20230611/peterburg-1877503930.html
В Петербурге в период ПМЭФ ожидается до 26 градусов тепла
В Петербурге в период ПМЭФ ожидается до 26 градусов тепла - РИА Новости, 11.06.2023
В Петербурге в период ПМЭФ ожидается до 26 градусов тепла
До 24-26 градусов тепла ожидается на следующей неделе в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в телеграм-канале, именно в этот... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T13:23
2023-06-11T13:23
2023-06-11T14:08
пмэф-2023
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
санкт-петербург
погода
александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. До 24-26 градусов тепла ожидается на следующей неделе в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в телеграм-канале, именно в этот период в Северной столице пройдет Петербургский международный экономический форум. "Завтра в Санкт-Петербурге днем +21…+23 градуса, а на предстоящей рабочей неделе и еще выше, до +24…+26 градусов. Это будет нам компенсация за холодное начала июня", - написал он. Колесов также отметил, что на предстоящей неделе в Петербурге будет сухо и солнечно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Главная тема ПМЭФ в этом году - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".
https://ria.ru/20230607/forum-1876800710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, санкт-петербург, погода, александр колесов
ПМЭФ-2023, Петербургский международный экономический форум (фонд), Экономика, Санкт-Петербург, Погода, Александр Колесов
В Петербурге в период ПМЭФ ожидается до 26 градусов тепла
Синоптик Колесов: в Петербурге в период ПМЭФ ожидается сухая погода и до 26 градусов тепла