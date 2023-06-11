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В Петербурге в период ПМЭФ ожидается до 26 градусов тепла - РИА Новости, 11.06.2023
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13:23 11.06.2023 (обновлено: 14:08 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/peterburg-1877503930.html
В Петербурге в период ПМЭФ ожидается до 26 градусов тепла
В Петербурге в период ПМЭФ ожидается до 26 градусов тепла - РИА Новости, 11.06.2023
В Петербурге в период ПМЭФ ожидается до 26 градусов тепла
До 24-26 градусов тепла ожидается на следующей неделе в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в телеграм-канале, именно в этот... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T13:23
2023-06-11T14:08
пмэф-2023
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
санкт-петербург
погода
александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. До 24-26 градусов тепла ожидается на следующей неделе в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в телеграм-канале, именно в этот период в Северной столице пройдет Петербургский международный экономический форум. "Завтра в Санкт-Петербурге днем +21…+23 градуса, а на предстоящей рабочей неделе и еще выше, до +24…+26 градусов. Это будет нам компенсация за холодное начала июня", - написал он. Колесов также отметил, что на предстоящей неделе в Петербурге будет сухо и солнечно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Главная тема ПМЭФ в этом году - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".
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петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, санкт-петербург, погода, александр колесов
ПМЭФ-2023, Петербургский международный экономический форум (фонд), Экономика, Санкт-Петербург, Погода, Александр Колесов
ПМЭФ-2023
В Петербурге в период ПМЭФ ожидается до 26 градусов тепла

Синоптик Колесов: в Петербурге в период ПМЭФ ожидается сухая погода и до 26 градусов тепла

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. До 24-26 градусов тепла ожидается на следующей неделе в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в телеграм-канале, именно в этот период в Северной столице пройдет Петербургский международный экономический форум.
"Завтра в Санкт-Петербурге днем +21…+23 градуса, а на предстоящей рабочей неделе и еще выше, до +24…+26 градусов. Это будет нам компенсация за холодное начала июня", - написал он.
Колесов также отметил, что на предстоящей неделе в Петербурге будет сухо и солнечно.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Главная тема ПМЭФ в этом году - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".
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ПМЭФ-2023Петербургский международный экономический форум (фонд)ЭкономикаСанкт-ПетербургПогодаАлександр Колесов
 
 
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