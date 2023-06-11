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В Киеве отвергли переговоры с Россией на основе любых мирных инициатив
В Киеве отвергли переговоры с Россией на основе любых мирных инициатив - РИА Новости, 11.06.2023
В Киеве отвергли переговоры с Россией на основе любых мирных инициатив
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность переговоров Украины и России на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией,... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T19:00
2023-06-11T19:00
2023-06-11T19:47
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МОСКВА, 11 июня — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность переговоров Украины и России на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией, Индонезией и странами Африки."Любой переговорный процесс с нынешним российским правительством невозможен. Для этого вообще нет никаких индонезийских, бразильских или африканских "оснований"", — заявил политик в Twitter.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.
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В мире, Киев, Россия, Украина, Михаил Подоляк, Twitter
В Киеве отвергли переговоры с Россией на основе любых мирных инициатив
Офис Зеленского отверг инициативы Бразилии, Индонезии и государств Африки о переговорах