Рейтинг@Mail.ru
В Киеве отвергли переговоры с Россией на основе любых мирных инициатив - РИА Новости, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 11.06.2023 (обновлено: 19:47 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/peregovory-1877546253.html
В Киеве отвергли переговоры с Россией на основе любых мирных инициатив
В Киеве отвергли переговоры с Россией на основе любых мирных инициатив - РИА Новости, 11.06.2023
В Киеве отвергли переговоры с Россией на основе любых мирных инициатив
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность переговоров Украины и России на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией,... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T19:00
2023-06-11T19:47
в мире
киев
россия
украина
михаил подоляк
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 11 июня — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность переговоров Украины и России на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией, Индонезией и странами Африки.&quot;Любой переговорный процесс с нынешним российским правительством невозможен. Для этого вообще нет никаких индонезийских, бразильских или африканских &quot;оснований&quot;&quot;, — заявил политик в Twitter.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.
https://ria.ru/20230611/es-1877534834.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, михаил подоляк, twitter
В мире, Киев, Россия, Украина, Михаил Подоляк, Twitter
В Киеве отвергли переговоры с Россией на основе любых мирных инициатив

Офис Зеленского отверг инициативы Бразилии, Индонезии и государств Африки о переговорах

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июня — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность переговоров Украины и России на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией, Индонезией и странами Африки.
«

"Любой переговорный процесс с нынешним российским правительством невозможен. Для этого вообще нет никаких индонезийских, бразильских или африканских "оснований"", — заявил политик в Twitter.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
СМИ узнали, как Украина намерена подставить Европу
Вчера, 17:09
 
В миреКиевРоссияУкраинаМихаил ПодолякTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала