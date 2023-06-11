https://ria.ru/20230611/peregovory-1877546253.html

В Киеве отвергли переговоры с Россией на основе любых мирных инициатив

В Киеве отвергли переговоры с Россией на основе любых мирных инициатив - РИА Новости, 11.06.2023

В Киеве отвергли переговоры с Россией на основе любых мирных инициатив

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность переговоров Украины и России на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией,... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T19:00

2023-06-11T19:00

2023-06-11T19:47

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МОСКВА, 11 июня — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность переговоров Украины и России на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией, Индонезией и странами Африки."Любой переговорный процесс с нынешним российским правительством невозможен. Для этого вообще нет никаких индонезийских, бразильских или африканских "оснований"", — заявил политик в Twitter.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.

https://ria.ru/20230611/es-1877534834.html

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в мире, киев, россия, украина, михаил подоляк, twitter