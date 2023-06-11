https://ria.ru/20230611/patriarkh-1877496528.html
Патриарх Кирилл уверен, что правда за Россией
Патриарх Кирилл уверен, что правда за Россией - РИА Новости, 11.06.2023
Патриарх Кирилл уверен, что правда за Россией
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в тюменской церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, говоря об отношениях РФ и Запада, заявил, что не РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T12:07
2023-06-11T12:07
2023-06-11T12:07
религия
россия
тюмень
тюменская область
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир якушев
русская православная церковь
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в тюменской церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, говоря об отношениях РФ и Запада, заявил, что не надо бояться, за нами правда, "а за правду и пострадать не грешно". В воскресенье патриарх Кирилл совершил чин Великого освящения этого храма. "Христианство нас учит ответственности – за сохранение веры, за самих себя, ближних, за страну. Сегодня эта ответственность актуализируется в связи тем, что происходит в сопредельном государстве и на стыке отношений России с западным миром. Каков должен быть наш ответ? Мы ничего не должны бояться. Мы должны сознавать, что на нашей стороне правда. А если правда - то и пострадать за правду не грешно, а наоборот, спасительно. Пострадать, не чтобы отступить и сдаться, а чтобы отстоять политические, духовные позиции, чтобы (противостоять – ред.) утилитарному, бытовому отходу от веры, жизни ради комфорта", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, вера в Бога дает силу преодолевать страх смерти, сила так нужна, "когда нужно защитить Родину, ближнего своего". "Бытовуха" – жить надо комфортнее, легче веселее - такой контекст человеческой жизни не предполагает серьезных целей. А вера в Бога, ответственность за ближних, народ, страну – очень серьезные цели. Этому учит нас церковная история", - подчеркнул предстоятель Русской церкви. Он призвал молиться о президенте России Владимире Путине. "Сегодня наши молитвы о нашем Отечестве. Всех призываю молиться о стране нашей, нашем верховном главнокомандующем, православном человеке, который мужественно подъял на себя ответственность за все то, что происходит со всеми нами. Призываю молиться и за местные власти, чтобы господь умудрил, укрепил, оградил от соблазнов, ошибок, дал силы посвятить себя служению людям", - заключил патриарх Кирилл. Визит патриарха Кирилла в Тобольскую митрополию начался 9 июня. По данным сайта РПЦ, в аэропорту Тюмени святейшего владыку встречали полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий (Капалин).
https://ria.ru/20230530/sobor-1875011201.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тюмень, тюменская область, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир якушев, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Тюмень, Тюменская область, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Якушев, Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл уверен, что правда за Россией
Патриарх Кирилл уверен, что правда за Россией, а "за правду и пострадать не грешно"
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в тюменской церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, говоря об отношениях РФ и Запада, заявил, что не надо бояться, за нами правда, "а за правду и пострадать не грешно".
В воскресенье патриарх Кирилл совершил чин Великого освящения этого храма.
Патриарх Кирилл освятил возрожденный Троицкий собор в Сургуте
"Христианство нас учит ответственности – за сохранение веры, за самих себя, ближних, за страну. Сегодня эта ответственность актуализируется в связи тем, что происходит в сопредельном государстве и на стыке отношений России с западным миром. Каков должен быть наш ответ? Мы ничего не должны бояться. Мы должны сознавать, что на нашей стороне правда. А если правда - то и пострадать за правду не грешно, а наоборот, спасительно. Пострадать, не чтобы отступить и сдаться, а чтобы отстоять политические, духовные позиции, чтобы (противостоять – ред.) утилитарному, бытовому отходу от веры, жизни ради комфорта", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, вера в Бога дает силу преодолевать страх смерти, сила так нужна, "когда нужно защитить Родину, ближнего своего".
«
"Бытовуха" – жить надо комфортнее, легче веселее - такой контекст человеческой жизни не предполагает серьезных целей. А вера в Бога, ответственность за ближних, народ, страну – очень серьезные цели. Этому учит нас церковная история", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.
Он призвал молиться о президенте России Владимире Путине
. "Сегодня наши молитвы о нашем Отечестве. Всех призываю молиться о стране нашей, нашем верховном главнокомандующем, православном человеке, который мужественно подъял на себя ответственность за все то, что происходит со всеми нами. Призываю молиться и за местные власти, чтобы господь умудрил, укрепил, оградил от соблазнов, ошибок, дал силы посвятить себя служению людям", - заключил патриарх Кирилл.
Визит патриарха Кирилла в Тобольскую митрополию начался 9 июня. По данным сайта РПЦ
, в аэропорту Тюмени
святейшего владыку встречали полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев
, губернатор Тюменской области Александр Моор
, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий (Капалин).
Мир стоит перед лицом третьей мировой войны, заявил патриарх Кирилл