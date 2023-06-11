https://ria.ru/20230611/patriarkh-1877496528.html

Патриарх Кирилл уверен, что правда за Россией

Патриарх Кирилл уверен, что правда за Россией - РИА Новости, 11.06.2023

Патриарх Кирилл уверен, что правда за Россией

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в тюменской церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, говоря об отношениях РФ и Запада, заявил, что не РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T12:07

2023-06-11T12:07

2023-06-11T12:07

религия

россия

тюмень

тюменская область

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир якушев

русская православная церковь

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в тюменской церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, говоря об отношениях РФ и Запада, заявил, что не надо бояться, за нами правда, "а за правду и пострадать не грешно". В воскресенье патриарх Кирилл совершил чин Великого освящения этого храма. "Христианство нас учит ответственности – за сохранение веры, за самих себя, ближних, за страну. Сегодня эта ответственность актуализируется в связи тем, что происходит в сопредельном государстве и на стыке отношений России с западным миром. Каков должен быть наш ответ? Мы ничего не должны бояться. Мы должны сознавать, что на нашей стороне правда. А если правда - то и пострадать за правду не грешно, а наоборот, спасительно. Пострадать, не чтобы отступить и сдаться, а чтобы отстоять политические, духовные позиции, чтобы (противостоять – ред.) утилитарному, бытовому отходу от веры, жизни ради комфорта", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, вера в Бога дает силу преодолевать страх смерти, сила так нужна, "когда нужно защитить Родину, ближнего своего". "Бытовуха" – жить надо комфортнее, легче веселее - такой контекст человеческой жизни не предполагает серьезных целей. А вера в Бога, ответственность за ближних, народ, страну – очень серьезные цели. Этому учит нас церковная история", - подчеркнул предстоятель Русской церкви. Он призвал молиться о президенте России Владимире Путине. "Сегодня наши молитвы о нашем Отечестве. Всех призываю молиться о стране нашей, нашем верховном главнокомандующем, православном человеке, который мужественно подъял на себя ответственность за все то, что происходит со всеми нами. Призываю молиться и за местные власти, чтобы господь умудрил, укрепил, оградил от соблазнов, ошибок, дал силы посвятить себя служению людям", - заключил патриарх Кирилл. Визит патриарха Кирилла в Тобольскую митрополию начался 9 июня. По данным сайта РПЦ, в аэропорту Тюмени святейшего владыку встречали полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий (Капалин).

https://ria.ru/20230530/sobor-1875011201.html

https://ria.ru/20230520/patriarkh-1873163070.html

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тюменская область

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Дарья Буймова

россия, тюмень, тюменская область, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир якушев, русская православная церковь, религия