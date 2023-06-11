https://ria.ru/20230611/otravlenie-1877531230.html

Умерла девушка, отравившаяся алкогольным напитком в Курганской области

Умерла девушка, отравившаяся алкогольным напитком в Курганской области - РИА Новости, 11.06.2023

Умерла девушка, отравившаяся алкогольным напитком в Курганской области

Жительница Курганской области, госпитализированная в медицинское учреждение с отравлением спиртосодержащим напитком, умерла, сообщил департамент здравоохранения РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T16:47

2023-06-11T16:47

2023-06-11T18:19

происшествия

курганская область

массовое отравление сидром в россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Жительница Курганской области, госпитализированная в медицинское учреждение с отравлением спиртосодержащим напитком, умерла, сообщил департамент здравоохранения региона. Как сообщало следствие, 4 июня жительницу города Шумиха доставили в областную детскую больницу имени Красного Креста с признаками отравления неустановленным веществом. Уточнялось, что накануне пострадавшая употребила спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия из другого региона. В учреждении подчеркнули, что девушку привезли в тяжелом состоянии."Врачи до последнего боролись за жизнь девушки", — говорится в сообщении. Точную причину смерти установят в результате вскрытия, однако уже сейчас можно говорить о том, что в организм девушки попала большая доза метанола, уточнили в департамента здравоохранения.Второй пострадавший в результате отравления слабоалкогольным напитком мужчина находится в состоянии средней тяжести в реанимации Шадринской центральной районной больницы. Ему оказывают медицинскую помощь.

https://ria.ru/20230610/sidr-1877348250.html

https://ria.ru/20230609/rozysk-1877214563.html

курганская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, массовое отравление сидром в россии