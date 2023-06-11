https://ria.ru/20230611/otravlenie-1877531230.html
Умерла девушка, отравившаяся алкогольным напитком в Курганской области
Умерла девушка, отравившаяся алкогольным напитком в Курганской области - РИА Новости, 11.06.2023
Умерла девушка, отравившаяся алкогольным напитком в Курганской области
Жительница Курганской области, госпитализированная в медицинское учреждение с отравлением спиртосодержащим напитком, умерла, сообщил департамент здравоохранения РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T16:47
2023-06-11T16:47
2023-06-11T18:19
происшествия
курганская область
массовое отравление сидром в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Жительница Курганской области, госпитализированная в медицинское учреждение с отравлением спиртосодержащим напитком, умерла, сообщил департамент здравоохранения региона. Как сообщало следствие, 4 июня жительницу города Шумиха доставили в областную детскую больницу имени Красного Креста с признаками отравления неустановленным веществом. Уточнялось, что накануне пострадавшая употребила спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия из другого региона. В учреждении подчеркнули, что девушку привезли в тяжелом состоянии."Врачи до последнего боролись за жизнь девушки", — говорится в сообщении. Точную причину смерти установят в результате вскрытия, однако уже сейчас можно говорить о том, что в организм девушки попала большая доза метанола, уточнили в департамента здравоохранения.Второй пострадавший в результате отравления слабоалкогольным напитком мужчина находится в состоянии средней тяжести в реанимации Шадринской центральной районной больницы. Ему оказывают медицинскую помощь.
https://ria.ru/20230610/sidr-1877348250.html
https://ria.ru/20230609/rozysk-1877214563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Курганская область, Массовое отравление сидром в России
Умерла девушка, отравившаяся алкогольным напитком в Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Жительница Курганской области, госпитализированная в медицинское учреждение с отравлением спиртосодержащим напитком, умерла, сообщил департамент здравоохранения региона.
Как сообщало следствие, 4 июня жительницу города Шумиха доставили в областную детскую больницу имени Красного Креста с признаками отравления неустановленным веществом. Уточнялось, что накануне пострадавшая употребила спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия из другого региона. В учреждении подчеркнули, что девушку привезли в тяжелом состоянии.
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"Врачи до последнего боролись за жизнь девушки", — говорится в сообщении.
Точную причину смерти установят в результате вскрытия, однако уже сейчас можно говорить о том, что в организм девушки попала большая доза метанола, уточнили в департамента здравоохранения.
Второй пострадавший в результате отравления слабоалкогольным напитком мужчина находится в состоянии средней тяжести в реанимации Шадринской центральной районной больницы. Ему оказывают медицинскую помощь.
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