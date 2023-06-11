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На юге Китая выявили два случая заражения оспой обезьян - РИА Новости, 11.06.2023
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07:51 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/ospa-1877466227.html
На юге Китая выявили два случая заражения оспой обезьян
На юге Китая выявили два случая заражения оспой обезьян - РИА Новости, 11.06.2023
На юге Китая выявили два случая заражения оспой обезьян
Два случая заражения оспой обезьян выявлены в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун, оба заболевших изолированы и проходят необходимое лечение,... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T07:51
2023-06-11T07:51
в мире
гуанчжоу
воз
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ПЕКИН, 11 июн - РИА Новости. Два случая заражения оспой обезьян выявлены в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун, оба заболевших изолированы и проходят необходимое лечение, сообщает в воскресенье провинциальный центр по контролю и профилактике заболеваний. "Два случая заражения оспой обезьян были выявлены в Гуанчжоу 10 июня, заболевшими оказались двое мужчин в возрасте 43 и 29 лет", - говорится в заявлении центра. На данный момент зараженные изолированы и проходят лечение в специализированной больнице, болезнь у обоих протекает с легкими симптомами. Ранее на этой неделе Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что в китайской столице также были обнаружены двое зараженных оспой обезьян. Один из случаев - завозной, второй же заразился в результате тесного контакта с первым. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в августе 2022 года в связи со вспышкой оспы обезьян.
https://ria.ru/20230511/ospa-1871147931.html
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в мире, гуанчжоу, воз, китай, гуандун
В мире, Гуанчжоу, ВОЗ, Китай, Гуандун
На юге Китая выявили два случая заражения оспой обезьян

В китайском Гуанчжоу выявили два случая заражения оспой обезьян

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 июн - РИА Новости. Два случая заражения оспой обезьян выявлены в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун, оба заболевших изолированы и проходят необходимое лечение, сообщает в воскресенье провинциальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
«
"Два случая заражения оспой обезьян были выявлены в Гуанчжоу 10 июня, заболевшими оказались двое мужчин в возрасте 43 и 29 лет", - говорится в заявлении центра.
На данный момент зараженные изолированы и проходят лечение в специализированной больнице, болезнь у обоих протекает с легкими симптомами.
Ранее на этой неделе Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что в китайской столице также были обнаружены двое зараженных оспой обезьян. Один из случаев - завозной, второй же заразился в результате тесного контакта с первым.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в августе 2022 года в связи со вспышкой оспы обезьян.
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В миреГуанчжоуВОЗКитайГуандун
 
 
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