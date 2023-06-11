https://ria.ru/20230611/obstrel-1877576062.html

ВСУ обстреляли центр Токмака из РСЗО

ВСУ обстреляли центр Токмака из РСЗО - РИА Новости, 11.06.2023

ВСУ обстреляли центр Токмака из РСЗО

Украинские боевики обстреляли центр города Токмак в Запорожской области из реактивной системы залпового огня, сообщил журналистам представитель оперативных... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T23:47

2023-06-11T23:47

2023-06-11T23:47

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в мире

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рсзо 9к51 "град"

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли центр города Токмак в Запорожской области из реактивной системы залпового огня, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Боевики ВСУ примерно в 22.30 совершили обстрел Токмака из реактивных систем залпового огня. Били прицельно по центральной площади. Предварительно, огонь велся из РСЗО "Град" с использованием дальнобойных снарядов западного образца", - сказал собеседник ведомства.

https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877573142.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, рсзо 9к51 "град"