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ВСУ обстреляли центр Токмака из РСЗО - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:47 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/obstrel-1877576062.html
ВСУ обстреляли центр Токмака из РСЗО
ВСУ обстреляли центр Токмака из РСЗО - РИА Новости, 11.06.2023
ВСУ обстреляли центр Токмака из РСЗО
Украинские боевики обстреляли центр города Токмак в Запорожской области из реактивной системы залпового огня, сообщил журналистам представитель оперативных... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T23:47
2023-06-11T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
рсзо 9к51 "град"
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли центр города Токмак в Запорожской области из реактивной системы залпового огня, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Боевики ВСУ примерно в 22.30 совершили обстрел Токмака из реактивных систем залпового огня. Били прицельно по центральной площади. Предварительно, огонь велся из РСЗО "Град" с использованием дальнобойных снарядов западного образца", - сказал собеседник ведомства.
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877573142.html
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запорожская область
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в мире, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, рсзо 9к51 "град"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина, РСЗО 9К51 "Град"
ВСУ обстреляли центр Токмака из РСЗО

ВСУ прицельно обстреляли центральную площадь Токмака в Запорожской области из РСЗО

© РИА Новости / Мария МарикянЦентр Токмака
Центр Токмака - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Центр Токмака. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли центр города Токмак в Запорожской области из реактивной системы залпового огня, сообщил журналистам представитель оперативных служб.
"Боевики ВСУ примерно в 22.30 совершили обстрел Токмака из реактивных систем залпового огня. Били прицельно по центральной площади. Предварительно, огонь велся из РСЗО "Град" с использованием дальнобойных снарядов западного образца", - сказал собеседник ведомства.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Большинство населения мира поддерживает спецоперацию России, заявил Херш
Вчера, 22:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТокмакЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаРСЗО 9К51 "Град"
 
 
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