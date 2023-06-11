https://ria.ru/20230611/obstrel-1877576062.html
ВСУ обстреляли центр Токмака из РСЗО
ВСУ обстреляли центр Токмака из РСЗО - РИА Новости, 11.06.2023
ВСУ обстреляли центр Токмака из РСЗО
Украинские боевики обстреляли центр города Токмак в Запорожской области из реактивной системы залпового огня, сообщил журналистам представитель оперативных... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T23:47
2023-06-11T23:47
2023-06-11T23:47
специальная военная операция на украине
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токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
рсзо 9к51 "град"
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли центр города Токмак в Запорожской области из реактивной системы залпового огня, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Боевики ВСУ примерно в 22.30 совершили обстрел Токмака из реактивных систем залпового огня. Били прицельно по центральной площади. Предварительно, огонь велся из РСЗО "Град" с использованием дальнобойных снарядов западного образца", - сказал собеседник ведомства.
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877573142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина, РСЗО 9К51 "Град"
ВСУ обстреляли центр Токмака из РСЗО
ВСУ прицельно обстреляли центральную площадь Токмака в Запорожской области из РСЗО