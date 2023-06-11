https://ria.ru/20230611/obstrel-1877494396.html

ВСУ ночью обстреляли города и села левобережья Днепра

ВСУ ночью обстреляли города и села левобережья Днепра - РИА Новости, 11.06.2023

ВСУ ночью обстреляли города и села левобережья Днепра

Украинские боевики на протяжении ночи обстреливали города Каховка, Новая Каховка, села Великая Лепетиха, Софиевка, Саги на левом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T11:44

2023-06-11T11:44

2023-06-11T11:44

специальная военная операция на украине

каховка

новая каховка

днепр (город)

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 июн - РИА Новости. Украинские боевики на протяжении ночи обстреливали города Каховка, Новая Каховка, села Великая Лепетиха, Софиевка, Саги на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 30 снарядов, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Софиевка, Саги, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

каховка

новая каховка

днепр (город)

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Варвара Скокшина

каховка, новая каховка, днепр (город), происшествия