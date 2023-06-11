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ВСУ ночью обстреляли города и села левобережья Днепра
ВСУ ночью обстреляли города и села левобережья Днепра - РИА Новости, 11.06.2023
ВСУ ночью обстреляли города и села левобережья Днепра
Украинские боевики на протяжении ночи обстреливали города Каховка, Новая Каховка, села Великая Лепетиха, Софиевка, Саги на левом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T11:44
2023-06-11T11:44
2023-06-11T11:44
специальная военная операция на украине
каховка
новая каховка
днепр (город)
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 июн - РИА Новости. Украинские боевики на протяжении ночи обстреливали города Каховка, Новая Каховка, села Великая Лепетиха, Софиевка, Саги на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 30 снарядов, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Софиевка, Саги, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховка, новая каховка, днепр (город), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Новая Каховка, Днепр (город), Происшествия
ВСУ ночью обстреляли города и села левобережья Днепра
Украинские войска выпустили ночью 30 снарядов по городам и селам левобережья Днепра