https://ria.ru/20230611/oboronka-1877523020.html

Мантуров оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК

Мантуров оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК - РИА Новости, 11.06.2023

Мантуров оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса сегодня выполняют гособоронзаказ почти на 100%, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ - глава... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T15:48

2023-06-11T15:48

2023-06-11T15:54

экономика

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса сегодня выполняют гособоронзаказ почти на 100%, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров."Мы совместно работаем над этой задачей, и коллеги из оборонно-промышленного комплекса сегодня сделали все возможное для того, чтобы своевременно выполнять те графики, которые были утверждены на текущий год, и, в основном, они реализуются, где-то они идут с опережением, где-то идет компенсация за счет других поставок другими образцами, и, в целом, задача по гособоронзаказу выполняется практически на 100 процентов", - сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли набрать отечественной "оборонке" необходимые темпы производства.Мантуров также отметил, что сегодня Минпромторг и предприятия ВПК активно работают над наращиванием производства военной продукции при поддержке замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева."Недавно, во-первых, и Дмитрий Анатольевич Медведев давал свой комментарий в этой части, потому что он непосредственно и очень тесно связан с контролем и с выполнением данной задачи, которую поставил президент, по наращиванию объемов производства. Поэтому, мы совместно работаем над этой задачей, и коллеги из оборонно-промышленного комплекса сегодня сделали все возможное для того, чтобы своевременно выполнять те графики, которые были утверждены на текущий год", - сказал вице-премьер.

https://ria.ru/20230512/vologda-1871222852.html

https://ria.ru/20230419/shoygu-1866348638.html

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экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), оборонно-промышленный комплекс россии (опк)