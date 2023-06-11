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СМИ узнали, как Россия помешала контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 11.06.2023
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20:35 11.06.2023 (обновлено: 21:35 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/oborona-1877560769.html
СМИ узнали, как Россия помешала контрнаступлению ВСУ
СМИ узнали, как Россия помешала контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 11.06.2023
СМИ узнали, как Россия помешала контрнаступлению ВСУ
В рядах ВСУ признают, что им будет сложно пробить "невероятные" линии обороны российской армии, пишет британское издание The Telegraph. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T20:35
2023-06-11T21:35
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В рядах ВСУ признают, что им будет сложно пробить "невероятные" линии обороны российской армии, пишет британское издание The Telegraph.&quot;У них невероятные траншеи и укрепления, будет сложно прорвать их линию обороны с минными полями. Кроме того, у них хорошая артиллерия, и ее больше, чем у нас&quot;, — констатировал украинский командир.Как указали в статье, российские войска подготовили линию обороны длиной 965 километров, состоящую из сети окопов, траншей, укреплений "зуб дракона" и минных полей.В британской разведке эту сеть назвали одной из самых обширных систем военных оборонительных сооружений в мире, отметили в материале.
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вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, украина
Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина
СМИ узнали, как Россия помешала контрнаступлению ВСУ

Telegraph: в ВСУ признали, что им будет сложно пробить линии обороны российской армии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Танк Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В рядах ВСУ признают, что им будет сложно пробить "невероятные" линии обороны российской армии, пишет британское издание The Telegraph.
«

"У них невероятные траншеи и укрепления, будет сложно прорвать их линию обороны с минными полями. Кроме того, у них хорошая артиллерия, и ее больше, чем у нас", — констатировал украинский командир.

Как указали в статье, российские войска подготовили линию обороны длиной 965 километров, состоящую из сети окопов, траншей, укреплений "зуб дракона" и минных полей.
В британской разведке эту сеть назвали одной из самых обширных систем военных оборонительных сооружений в мире, отметили в материале.
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