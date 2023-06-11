https://ria.ru/20230611/oborona-1877560769.html

СМИ узнали, как Россия помешала контрнаступлению ВСУ

СМИ узнали, как Россия помешала контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 11.06.2023

СМИ узнали, как Россия помешала контрнаступлению ВСУ

В рядах ВСУ признают, что им будет сложно пробить "невероятные" линии обороны российской армии, пишет британское издание The Telegraph. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T20:35

2023-06-11T20:35

2023-06-11T21:35

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В рядах ВСУ признают, что им будет сложно пробить "невероятные" линии обороны российской армии, пишет британское издание The Telegraph."У них невероятные траншеи и укрепления, будет сложно прорвать их линию обороны с минными полями. Кроме того, у них хорошая артиллерия, и ее больше, чем у нас", — констатировал украинский командир.Как указали в статье, российские войска подготовили линию обороны длиной 965 километров, состоящую из сети окопов, траншей, укреплений "зуб дракона" и минных полей.В британской разведке эту сеть назвали одной из самых обширных систем военных оборонительных сооружений в мире, отметили в материале.

https://ria.ru/20230611/plany-1877546899.html

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