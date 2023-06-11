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СМИ узнали, как Россия помешала контрнаступлению ВСУ
СМИ узнали, как Россия помешала контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 11.06.2023
СМИ узнали, как Россия помешала контрнаступлению ВСУ
В рядах ВСУ признают, что им будет сложно пробить "невероятные" линии обороны российской армии, пишет британское издание The Telegraph. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T20:35
2023-06-11T20:35
2023-06-11T21:35
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В рядах ВСУ признают, что им будет сложно пробить "невероятные" линии обороны российской армии, пишет британское издание The Telegraph."У них невероятные траншеи и укрепления, будет сложно прорвать их линию обороны с минными полями. Кроме того, у них хорошая артиллерия, и ее больше, чем у нас", — констатировал украинский командир.Как указали в статье, российские войска подготовили линию обороны длиной 965 километров, состоящую из сети окопов, траншей, укреплений "зуб дракона" и минных полей.В британской разведке эту сеть назвали одной из самых обширных систем военных оборонительных сооружений в мире, отметили в материале.
https://ria.ru/20230611/plany-1877546899.html
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РИА Новости
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Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина
СМИ узнали, как Россия помешала контрнаступлению ВСУ
Telegraph: в ВСУ признали, что им будет сложно пробить линии обороны российской армии