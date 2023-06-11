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В США рассказали о неприятной новости, которую пришлось услышать Зеленскому - РИА Новости, 11.06.2023
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07:07 11.06.2023 (обновлено: 07:09 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/novost-1877463523.html
В США рассказали о неприятной новости, которую пришлось услышать Зеленскому
В США рассказали о неприятной новости, которую пришлось услышать Зеленскому - РИА Новости, 11.06.2023
В США рассказали о неприятной новости, которую пришлось услышать Зеленскому
Украинская армия понесли большие потери при попытках наступления в Запорожской области, написал американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T07:07
2023-06-11T07:09
россия
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир путин
нато
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Украинская армия понесли большие потери при попытках наступления в Запорожской области, написал американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей колонке на платформе Substack.По мнению автора, Зеленский, посетивший подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, получил "новость, которую не хотел слышать" – о больших потерях и неудачах украинских войск при попытках наступления на регион."Русским удалось подбить много украинских танков, в том числе поставленные французами (колесные. – ред.) AMX-10 и переданные Германией Украине танки Leopard. Русские также уничтожили критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы ПВО Iris-T, которая была размещена в зоне боевых действий для поддержки украинских сил", - отметил Брайен.Как указал журналист, "пожалуй, лучшей" в ВСУ 47-й механизированной бригаде, обученной в странах НАТО, оснащенной современным оборудованием и техникой, включая американские БМП Bradley, при поддержке огромного количества артиллерии, в том числе РСЗО HIMARS, не удалось отбросить российских военных."Неясно, какой общий ущерб был нанесен этой бригаде, но другие подразделения были разгромлены настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться", - пишет Брайен.При этом у ВСУ все еще остаются крупные резервы, которые Киев может ввести в бой, в то же время огромные резервные силы есть и у России, добавил автор.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. На пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве в субботу Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но не уточнил, на какой стадии они находятся.
https://ria.ru/20230611/rogov-1877449812.html
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россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, нато
Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, НАТО
В США рассказали о неприятной новости, которую пришлось услышать Зеленскому

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Зеленский узнал неприятную новость о больших потерях у ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Украинская армия понесли большие потери при попытках наступления в Запорожской области, написал американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей колонке на платформе Substack.
По мнению автора, Зеленский, посетивший подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, получил "новость, которую не хотел слышать" – о больших потерях и неудачах украинских войск при попытках наступления на регион.
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"Русским удалось подбить много украинских танков, в том числе поставленные французами (колесные. – ред.) AMX-10 и переданные Германией Украине танки Leopard. Русские также уничтожили критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы ПВО Iris-T, которая была размещена в зоне боевых действий для поддержки украинских сил", - отметил Брайен.
Как указал журналист, "пожалуй, лучшей" в ВСУ 47-й механизированной бригаде, обученной в странах НАТО, оснащенной современным оборудованием и техникой, включая американские БМП Bradley, при поддержке огромного количества артиллерии, в том числе РСЗО HIMARS, не удалось отбросить российских военных.
"Неясно, какой общий ущерб был нанесен этой бригаде, но другие подразделения были разгромлены настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться", - пишет Брайен.
При этом у ВСУ все еще остаются крупные резервы, которые Киев может ввести в бой, в то же время огромные резервные силы есть и у России, добавил автор.
В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. На пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве в субботу Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но не уточнил, на какой стадии они находятся.
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