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Туроператорам могут в ближайшее время отменить НДС, сообщил источник - РИА Новости, 11.06.2023
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Туризм
 
15:32 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/nds-1877520059.html
Туроператорам могут в ближайшее время отменить НДС, сообщил источник
Туроператорам могут в ближайшее время отменить НДС, сообщил источник - РИА Новости, 11.06.2023
Туроператорам могут в ближайшее время отменить НДС, сообщил источник
Законопроект об отмене НДС для туроператоров будет в ближайшее время внесен в правительство РФ и рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T15:32
2023-06-11T15:32
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Законопроект об отмене НДС для туроператоров будет в ближайшее время внесен в правительство РФ и рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения проекта. "Рассчитываем, что на следующей неделе будет заключение из ГПУ (государственно-правового управления - ред.). И на ближайшей комиссии по законодательной деятельности он будет рассмотрен и внесен в правительство. Поэтому консенсус есть, понимание общее есть. Распространится он задним числом с 1 января. Он может быть принят в весеннюю сессию", - сказал он.
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Туризм, Новости - Туризм, Россия, Госдума РФ, Экономика
Туроператорам могут в ближайшее время отменить НДС, сообщил источник

Госдума может в ближайшее время принять законопроект об отмене НДС для туроператоров

© FreepikВ офисе туроператора
В офисе туроператора
© Freepik
В офисе туроператора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Законопроект об отмене НДС для туроператоров будет в ближайшее время внесен в правительство РФ и рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения проекта.
"Рассчитываем, что на следующей неделе будет заключение из ГПУ (государственно-правового управления - ред.). И на ближайшей комиссии по законодательной деятельности он будет рассмотрен и внесен в правительство. Поэтому консенсус есть, понимание общее есть. Распространится он задним числом с 1 января. Он может быть принят в весеннюю сессию", - сказал он.
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