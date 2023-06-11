https://ria.ru/20230611/nds-1877520059.html

Туроператорам могут в ближайшее время отменить НДС, сообщил источник

Туроператорам могут в ближайшее время отменить НДС, сообщил источник - РИА Новости, 11.06.2023

Туроператорам могут в ближайшее время отменить НДС, сообщил источник

Законопроект об отмене НДС для туроператоров будет в ближайшее время внесен в правительство РФ и рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T15:32

2023-06-11T15:32

2023-06-11T15:32

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Законопроект об отмене НДС для туроператоров будет в ближайшее время внесен в правительство РФ и рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения проекта. "Рассчитываем, что на следующей неделе будет заключение из ГПУ (государственно-правового управления - ред.). И на ближайшей комиссии по законодательной деятельности он будет рассмотрен и внесен в правительство. Поэтому консенсус есть, понимание общее есть. Распространится он задним числом с 1 января. Он может быть принят в весеннюю сессию", - сказал он.

https://ria.ru/20230611/vizy-1877517624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, госдума рф, экономика