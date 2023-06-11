https://ria.ru/20230611/nds-1877520059.html
Туроператорам могут в ближайшее время отменить НДС, сообщил источник
Туроператорам могут в ближайшее время отменить НДС, сообщил источник - РИА Новости, 11.06.2023
Туроператорам могут в ближайшее время отменить НДС, сообщил источник
Законопроект об отмене НДС для туроператоров будет в ближайшее время внесен в правительство РФ и рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T15:32
2023-06-11T15:32
2023-06-11T15:32
туризм
новости - туризм
россия
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862158288_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6b0b6d3af958c935fc003ebb2434b9c7.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Законопроект об отмене НДС для туроператоров будет в ближайшее время внесен в правительство РФ и рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения проекта. "Рассчитываем, что на следующей неделе будет заключение из ГПУ (государственно-правового управления - ред.). И на ближайшей комиссии по законодательной деятельности он будет рассмотрен и внесен в правительство. Поэтому консенсус есть, понимание общее есть. Распространится он задним числом с 1 января. Он может быть принят в весеннюю сессию", - сказал он.
https://ria.ru/20230611/vizy-1877517624.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862158288_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_bcc95e85583f80fecfd10de6d301c0ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, госдума рф, экономика
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Госдума РФ, Экономика
Туроператорам могут в ближайшее время отменить НДС, сообщил источник
Госдума может в ближайшее время принять законопроект об отмене НДС для туроператоров