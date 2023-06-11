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В Италии оценили сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 11.06.2023
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10:07 11.06.2023 (обновлено: 18:38 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/nato-1877479558.html
В Италии оценили сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО
В Италии оценили сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 11.06.2023
В Италии оценили сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО
Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться после окончания вооруженного конфликта, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T10:07
2023-06-11T18:38
в мире
украина
италия
антонио таяни
нато
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РИМ, 11 июн — РИА Новости. Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться после окончания вооруженного конфликта, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете la Repubblica. По его мнению, надо дождаться окончания конфликта на Украине. "Но тем временем на саммите НАТО в Вильнюсе мы определим путь присоединения Украины. &lt;…&gt; Между тем мы идем к постоянному Совету НАТО — Украина. Это важный шаг, поскольку он вовлекает Киев в международные решения", — подчеркнул министр, который в воскресенье отправляется с визитом в США. "Мой визит станет поводом подтвердить узы трансатлантической солидарности с США и общее видение относительно украинского кризиса. Мы надеемся, что это наступление (Украины) станет шагом к справедливому миру. Без безопасности Киева нет мира, есть поражение", — отметил Таяни.Отвечая на вопрос об итальянской помощи Украине, глава МИД сказал, что Рим "делает то, что необходимо". "Мы не отправляем F-16 просто потому, что их у нас нет, и по той же причине мы не можем проводить летную подготовку на этих самолетах. Наш пакет включает в себя военные материалы, обмундирование, (пуленепробиваемые) жилеты, боеприпасы", — указал Таяни. Он также отметил, что Италия содействует вступлению Украины в ЕС.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
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в мире, украина, италия, антонио таяни, нато
В мире, Украина, Италия, Антонио Таяни, НАТО
В Италии оценили сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО

Вице-премьер Италии Таяни: вопрос вступления Украины в НАТО решится по окончании конфликта

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 11 июн — РИА Новости. Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться после окончания вооруженного конфликта, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете la Repubblica.
По его мнению, надо дождаться окончания конфликта на Украине. "Но тем временем на саммите НАТО в Вильнюсе мы определим путь присоединения Украины. <…> Между тем мы идем к постоянному Совету НАТО — Украина. Это важный шаг, поскольку он вовлекает Киев в международные решения", — подчеркнул министр, который в воскресенье отправляется с визитом в США.
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"Мой визит станет поводом подтвердить узы трансатлантической солидарности с США и общее видение относительно украинского кризиса. Мы надеемся, что это наступление (Украины) станет шагом к справедливому миру. Без безопасности Киева нет мира, есть поражение", — отметил Таяни.
Отвечая на вопрос об итальянской помощи Украине, глава МИД сказал, что Рим "делает то, что необходимо". "Мы не отправляем F-16 просто потому, что их у нас нет, и по той же причине мы не можем проводить летную подготовку на этих самолетах. Наш пакет включает в себя военные материалы, обмундирование, (пуленепробиваемые) жилеты, боеприпасы", — указал Таяни. Он также отметил, что Италия содействует вступлению Украины в ЕС.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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