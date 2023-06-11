https://ria.ru/20230611/nato-1877479558.html

В Италии оценили сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО

В Италии оценили сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 11.06.2023

В Италии оценили сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО

Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться после окончания вооруженного конфликта, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T10:07

2023-06-11T10:07

2023-06-11T18:38

в мире

украина

италия

антонио таяни

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg

РИМ, 11 июн — РИА Новости. Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться после окончания вооруженного конфликта, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете la Repubblica. По его мнению, надо дождаться окончания конфликта на Украине. "Но тем временем на саммите НАТО в Вильнюсе мы определим путь присоединения Украины. <…> Между тем мы идем к постоянному Совету НАТО — Украина. Это важный шаг, поскольку он вовлекает Киев в международные решения", — подчеркнул министр, который в воскресенье отправляется с визитом в США. "Мой визит станет поводом подтвердить узы трансатлантической солидарности с США и общее видение относительно украинского кризиса. Мы надеемся, что это наступление (Украины) станет шагом к справедливому миру. Без безопасности Киева нет мира, есть поражение", — отметил Таяни.Отвечая на вопрос об итальянской помощи Украине, глава МИД сказал, что Рим "делает то, что необходимо". "Мы не отправляем F-16 просто потому, что их у нас нет, и по той же причине мы не можем проводить летную подготовку на этих самолетах. Наш пакет включает в себя военные материалы, обмундирование, (пуленепробиваемые) жилеты, боеприпасы", — указал Таяни. Он также отметил, что Италия содействует вступлению Украины в ЕС.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

https://ria.ru/20230611/sanktsii-1877249146.html

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, италия, антонио таяни, нато