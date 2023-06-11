https://ria.ru/20230611/nato-1877450079.html

Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса, заявил офис Зеленского

Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса, заявил офис Зеленского - РИА Новости, 11.06.2023

Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса, заявил офис Зеленского

Двадцать стран НАТО документально поддержали членство Украины в альянсе, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в соцсетях. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T00:12

2023-06-11T00:12

2023-06-11T08:52

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джастин трюдо

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Двадцать стран НАТО документально поддержали членство Украины в альянсе, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в соцсетях."Прошло всего десять дней после саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, где мы подписали совместную декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодня у нас уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами", — написал он.По словам Жовквы, Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который находится с визитом в Киеве, подписали совместную декларацию, в которой говорится о принятии Украины в НАТО.Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ признал в субботу, что в рядах альянса сейчас нет консенсуса по теме присоединения Киева.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе получить четкое приглашение в блок. Он также отметил, что военные ВСУ разочарованы тем, что их страна до сих пор не получила определенного положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20230610/ukraina-1877355565.html

https://ria.ru/20230609/nato-1877003872.html

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украина, в мире, киев, россия, владимир зеленский, джастин трюдо, дмитрий песков, нато, g7, евросоюз