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Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса, заявил офис Зеленского - РИА Новости, 11.06.2023
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00:12 11.06.2023 (обновлено: 08:52 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/nato-1877450079.html
Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса, заявил офис Зеленского
Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса, заявил офис Зеленского - РИА Новости, 11.06.2023
Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса, заявил офис Зеленского
Двадцать стран НАТО документально поддержали членство Украины в альянсе, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в соцсетях. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T00:12
2023-06-11T08:52
украина
в мире
киев
россия
владимир зеленский
джастин трюдо
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Двадцать стран НАТО документально поддержали членство Украины в альянсе, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в соцсетях."Прошло всего десять дней после саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, где мы подписали совместную декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодня у нас уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами", — написал он.По словам Жовквы, Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который находится с визитом в Киеве, подписали совместную декларацию, в которой говорится о принятии Украины в НАТО.Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ признал в субботу, что в рядах альянса сейчас нет консенсуса по теме присоединения Киева.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе получить четкое приглашение в блок. Он также отметил, что военные ВСУ разочарованы тем, что их страна до сих пор не получила определенного положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20230610/ukraina-1877355565.html
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украина, в мире, киев, россия, владимир зеленский, джастин трюдо, дмитрий песков, нато, g7, евросоюз
Украина, В мире, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, Дмитрий Песков, НАТО, G7, Евросоюз
Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса, заявил офис Зеленского

Замглавы офиса Зеленского Жовква: 20 стран НАТО поддержали членство Украины в альянсе

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Двадцать стран НАТО документально поддержали членство Украины в альянсе, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в соцсетях.
«
"Прошло всего десять дней после саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, где мы подписали совместную декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодня у нас уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами", — написал он.
По словам Жовквы, Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который находится с визитом в Киеве, подписали совместную декларацию, в которой говорится о принятии Украины в НАТО.
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ признал в субботу, что в рядах альянса сейчас нет консенсуса по теме присоединения Киева.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.
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