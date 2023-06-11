https://ria.ru/20230611/moskva-1877477596.html

Москву украсили флагами и декоративными конструкциями в честь Дня России

Москву украсили флагами и декоративными конструкциями в честь Дня России - РИА Новости, 11.06.2023

Москву украсили флагами и декоративными конструкциями в честь Дня России

Более 4 тысяч флагов и декоративных конструкций украсили Москву в честь Дня России, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T09:48

2023-06-11T09:48

2023-06-11T09:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

день россии

петр бирюков

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 4 тысяч флагов и декоративных конструкций украсили Москву в честь Дня России, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В честь праздника оформили флагами главные московские мосты и набережные, вылетные магистрали, общественные пространства и пешеходные зоны, парки и скверы. Российский триколор и декоративные конструкции "12 июня" появились у зданий Совета Федерации и Государственной думы", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что в общей сложности установили более 4 тысяч флагов и декоративных конструкций. Одно из самых масштабных украшений – ансамбль из 15-метровых флагов – разместили на Лубянской площади. "Подготовлены поздравительные видеоролики для трансляции на цифровых билбордах и медиафасадах домов на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме", – сообщил Бирюков. Сообщается, что дополнительно для украшения столицы ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.

https://ria.ru/20230502/prazdnik-1869240397.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество, день россии, петр бирюков