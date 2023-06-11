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Москву украсили флагами и декоративными конструкциями в честь Дня России
Москву украсили флагами и декоративными конструкциями в честь Дня России - РИА Новости, 11.06.2023
Москву украсили флагами и декоративными конструкциями в честь Дня России
Более 4 тысяч флагов и декоративных конструкций украсили Москву в честь Дня России, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T09:48
2023-06-11T09:48
2023-06-11T09:48
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москва
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 4 тысяч флагов и декоративных конструкций украсили Москву в честь Дня России, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В честь праздника оформили флагами главные московские мосты и набережные, вылетные магистрали, общественные пространства и пешеходные зоны, парки и скверы. Российский триколор и декоративные конструкции "12 июня" появились у зданий Совета Федерации и Государственной думы", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что в общей сложности установили более 4 тысяч флагов и декоративных конструкций. Одно из самых масштабных украшений – ансамбль из 15-метровых флагов – разместили на Лубянской площади. "Подготовлены поздравительные видеоролики для трансляции на цифровых билбордах и медиафасадах домов на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме", – сообщил Бирюков. Сообщается, что дополнительно для украшения столицы ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, день россии, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, День России, Петр Бирюков
Москву украсили флагами и декоративными конструкциями в честь Дня России
В Москве установили более четырех тысяч флагов и декоративных конструкций к Дню России