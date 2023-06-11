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Саперы рассказали, какие мины применяют ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.06.2023
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09:29 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/miny-1877474950.html
Саперы рассказали, какие мины применяют ВСУ на Донецком направлении
Саперы рассказали, какие мины применяют ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.06.2023
Саперы рассказали, какие мины применяют ВСУ на Донецком направлении
Саперы южной группировки показали применяемые украинскими войсками мины, в том числе натовские, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T09:29
2023-06-11T09:29
в мире
германия
франция
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Саперы южной группировки показали применяемые украинскими войсками мины, в том числе натовские, передает корреспондент РИА Новости. "Подразделения ВСУ оснащены вооружением НАТО (Германии, Франции). Очень часто встречаемся с немецкими противотанковыми и противопехотными минами, которые они запускают в зону нашей ответственности с помощью дистанционного минирования", - рассказал начальник инженерной службы танкового полка. Он добавил, что, несмотря на применение новых видов вооружений на поле боя, российские военнослужащие быстро учатся ему противодействовать. "Нас такие мины уже не удивляют, мы, наоборот, развиваем с помощью этого свой опыт, хорошо изучаем противника и начинаем работать так же, как и он", - заявил он.
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
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в мире, германия, франция, вооруженные силы украины, нато
В мире, Германия, Франция, Вооруженные силы Украины, НАТО
Саперы рассказали, какие мины применяют ВСУ на Донецком направлении

ВСУ на Донецком направлении используют немецкие противотанковые мины

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Саперы южной группировки показали применяемые украинскими войсками мины, в том числе натовские, передает корреспондент РИА Новости.
"Подразделения ВСУ оснащены вооружением НАТО (Германии, Франции). Очень часто встречаемся с немецкими противотанковыми и противопехотными минами, которые они запускают в зону нашей ответственности с помощью дистанционного минирования", - рассказал начальник инженерной службы танкового полка.
Он добавил, что, несмотря на применение новых видов вооружений на поле боя, российские военнослужащие быстро учатся ему противодействовать. "Нас такие мины уже не удивляют, мы, наоборот, развиваем с помощью этого свой опыт, хорошо изучаем противника и начинаем работать так же, как и он", - заявил он.
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В миреГерманияФранцияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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