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Опубликованы кадры уничтожения миномета ВСУ российской артиллерией - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 11.06.2023 (обновлено: 08:51 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/minomet-1877461174.html
Опубликованы кадры уничтожения миномета ВСУ российской артиллерией
Опубликованы кадры уничтожения миномета ВСУ российской артиллерией - РИА Новости, 11.06.2023
Опубликованы кадры уничтожения миномета ВСУ российской артиллерией
Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск по наводке операторов БПЛА батальона "Спарта" уничтожили скрытую позицию с минометом противника... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T06:03
2023-06-11T08:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск по наводке операторов БПЛА батальона "Спарта" уничтожили скрытую позицию с минометом противника. Видео удара есть в распоряжении РИА Новости. "Скрытые минометы противника представляют смертельную угрозу. До семи километров уничтожит любую цель, находящуюся за укрытиями, в окопах, ДОТах. Если условия местности не позволяют прятаться в лесополосе, ВСУ прячут свою артиллерию в жилых районах. Им главное, чтобы их не обнаружили и не могли уничтожить стрельбой по настильной траектории", - рассказал РИА Новости боец артиллерийского дивизиона с позывным "Аргун".Точечный удар снарядами калибром 122 миллиметра нанесли расчеты гаубиц Д-30 при корректировке огня оператором БПЛА батальона "Спарта".
https://ria.ru/20230611/kazarmy-1877462274.html
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
353
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Кадры удара по скрытому миномету противника
Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск по наводке операторов БПЛА батальона "Спарта" уничтожили скрытый миномет противника. Видео удара есть в распоряжении РИА Новости.
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Опубликованы кадры уничтожения миномета ВСУ российской артиллерией

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили миномет ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск по наводке операторов БПЛА батальона "Спарта" уничтожили скрытую позицию с минометом противника. Видео удара есть в распоряжении РИА Новости.
"Скрытые минометы противника представляют смертельную угрозу. До семи километров уничтожит любую цель, находящуюся за укрытиями, в окопах, ДОТах. Если условия местности не позволяют прятаться в лесополосе, ВСУ прячут свою артиллерию в жилых районах. Им главное, чтобы их не обнаружили и не могли уничтожить стрельбой по настильной траектории", - рассказал РИА Новости боец артиллерийского дивизиона с позывным "Аргун".
Точечный удар снарядами калибром 122 миллиметра нанесли расчеты гаубиц Д-30 при корректировке огня оператором БПЛА батальона "Спарта".
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