https://ria.ru/20230611/minomet-1877461174.html

Опубликованы кадры уничтожения миномета ВСУ российской артиллерией

Опубликованы кадры уничтожения миномета ВСУ российской артиллерией - РИА Новости, 11.06.2023

Опубликованы кадры уничтожения миномета ВСУ российской артиллерией

Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск по наводке операторов БПЛА батальона "Спарта" уничтожили скрытую позицию с минометом противника... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T06:03

2023-06-11T06:03

2023-06-11T08:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877470849_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e3ba4556e5fece6f58ad633aead11ce2.jpg

ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск по наводке операторов БПЛА батальона "Спарта" уничтожили скрытую позицию с минометом противника. Видео удара есть в распоряжении РИА Новости. "Скрытые минометы противника представляют смертельную угрозу. До семи километров уничтожит любую цель, находящуюся за укрытиями, в окопах, ДОТах. Если условия местности не позволяют прятаться в лесополосе, ВСУ прячут свою артиллерию в жилых районах. Им главное, чтобы их не обнаружили и не могли уничтожить стрельбой по настильной траектории", - рассказал РИА Новости боец артиллерийского дивизиона с позывным "Аргун".Точечный удар снарядами калибром 122 миллиметра нанесли расчеты гаубиц Д-30 при корректировке огня оператором БПЛА батальона "Спарта".

https://ria.ru/20230611/kazarmy-1877462274.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры удара по скрытому миномету противника Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск по наводке операторов БПЛА батальона "Спарта" уничтожили скрытый миномет противника. Видео удара есть в распоряжении РИА Новости. 2023-06-11T06:03 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, в мире