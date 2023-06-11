https://ria.ru/20230611/medved-1877521320.html

В нацпарке в Якутии медведь устроил погром в избушке госинспектора

В нацпарке в Якутии медведь устроил погром в избушке госинспектора - РИА Новости, 11.06.2023

В нацпарке в Якутии медведь устроил погром в избушке госинспектора

Медведь в лесном домике госинспектора в национальном парке "Ленские столбы" в Якутии устроил погром, в поисках еды он сломал мебель, сообщает пресс-служба парка РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T15:36

2023-06-11T15:36

2023-06-11T15:37

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ХАБАРОВСК, 11 июн - РИА Новости. Медведь в лесном домике госинспектора в национальном парке "Ленские столбы" в Якутии устроил погром, в поисках еды он сломал мебель, сообщает пресс-служба парка в своем телеграм-канале. "Косолапый наведался в старую лесную избушку старшего госинспектора Степана Герасимова в местности Улахан Тарын на территории национального парка "Ленские столбы". "Наведение своего порядка" – обычная медвежья повадка. Забираясь в домик через дверь или окно, звери переворачивают там все вверх дном в поисках угощения. Они с легкостью находят запасы продуктов, рассыпают крупы, разливают растительное масло. Сопутствующий ущерб – сломанные столы, лавки и другая мебель", - сообщает пресс-служба.Там отмечают, что такие избушки, предназначенные для временного проживания инспекторов, всегда привлекают диких животных: они чувствуют новые запахи, в том числе "манящие ароматы еды, и отправляются на разведку". Уточняется, что фотоловушка, установленная в местности Улахан Тарын, запечатлела косолапого - возможного вандала, который вышел к подкормочной площадке. Нацпарк "Ленские Столбы" на берегу реки Лены учрежден в качестве национального парка России в апреле 2019 года. Вошел в список природного наследия ЮНЕСКО с 2012 года. На территории находятся знаменитые скальные образования "Ленские Столбы" - многочисленные следы разрушения коренных пород. Протяженность скал составляет более 40 километров, а высота в местах достигает до 220 метров. В парке можно увидеть бизонов, включённых в Красную Книгу Международного союза охраны природы в питомнике лесных бизонов "Усть-Буотама". Парк известен рекой Буотама, где нашлись окаменелости (лагерштетты), относящиеся к раннекембрийскому периоду (около 542 миллионов лет назад), экзотическим для центральной Якутии ландшафтом – песчаными дюнами (тукуланы) "Кысыл Элэсин", "Саамыс-Кумага", памятником археологии, стоянкой древнего человека "Диринг-Юрях", датированной около 370 тысяч лет назад, наскальными рисунками, геологическими и культурными памятниками. На территории парка произрастает 470 видов сосудистых (волокнистых) растений, среди них 21 вид занесён в Красную книгу. Выявлено 202 вида мхов, 83 вида лишайников и 76 видов грибов. Насчитывается 42 вида млекопитающих. Широко распространены медведь, рысь, волк, лисица, соболь, ласка, лось, косуля, заяц-беляк, белка. Здесь гнездятся 152 вида птиц. В реках обитает 21 вид рыб.

https://ria.ru/20230609/medved-1877315487.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, россия, юнеско, международный союз охраны природы, общество